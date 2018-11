publié le 14/08/2018 à 08:03

Le très célèbre MMORPG (jeu de rôle multijoueurs en ligne) à succès World of Warcraft va bientôt faire son retour. Le fabuleux monde imaginaire d'Azeroth (lieu où se déroule le jeu) créé par Blizzard, ne cesse de s'étoffer depuis 2004, au gré de plusieurs extensions et mises à jour (six au total) avec ses créatures fantastiques (trolls, elfes, nains, orcs...).



La franchise jouit d'une très forte notoriété puisqu'elle a su rassembler plus de 10 millions de joueurs et joueuses sur PC, à travers son système de jeu, particulièrement addictif et novateur. Le nouvel épisode, baptisée Battle for Azeroth, va se concentrer sur le conflit qui oppose la Horde et l'Alliance sur les terres d'Azeroth.

RTL Super fait le point sur les nouveautés de cette septième extension, attendu de pied ferme par toute une communauté de fans.



2 nouvelles zones à explorer : Zandalar et Kul'Tiras

Comme dans tous les World Of Warcraft, il sera possible de parcourir de très beaux paysages. Dans ce septième opus, 2 nouveaux grands continents seront proposés chacun composé de 3 zones.



- Zandalar (du côté de la horde), bénéficie d'une inspiration aztèque et des lieux très sombres et assez renfermés avec des forêts lugubres.



Carte de Kul'Tiras Crédit : Blizzard

- Kul'Tiras (du côté de l'Alliance), est un peu plus coloré avec notamment un immense désert, très agréable à regarder.



Carte de Zandalar Crédit : Blizzard

De quoi rendre heureux les joueurs les plus avides d’exploration, Blizzard prenant le soins de renouveler les ambiances visuelles à chaque nouvel épisode.



Les "races alliées" vont faire leur apparition

Depuis sa création, la série propose à tous les joueurs d'incarner un personnage, au travers de plusieurs races différentes (elfes, humains, nains...). Cette fois-ci il sera possible de faire intervenir des "races secondaires", autrement dit "PNJ" ("personnage non-joueur", dirigé par une intelligence artificielle).



Au nombre de six (elfe du Vide, nain Sombrefer, ou bien encore, humain de Kul'Tiras), ces dernières pourront être débloquées au travers de plusieurs quêtes et viendront ainsi vous épauler tout du long de votre voyage.



La nouvelle race elfe du Vide fait son apparition dans "Battle for Azeroth" Crédits : Blizzard | Date : 10/08/2018 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > La nouvelle race elfe du Vide fait son apparition dans "Battle for Azeroth" Crédits : Blizzard | Date : La nouvelle race nain Sombrefer fait son apparition dans "Battle for Azeroth" Date : La nouvelle race humain de Kul'Tiras fait son apparition dans "Battle for Azeroth" Crédits : Blizzard | Date : 1 / 1 < > +

10 nouveaux donjons au programme

Les donjons font partie intégrante de l'univers de WOW et sont les portes-étendards du jeu. Ce sont de très grandes zones de combat qui varie en fonction des défis proposés (où vous affrontez des ennemis et Boss). Dans ce nouvel add-on, dix nouveaux donjons seront proposés : 5 du côté Alliance et 5 du côté Horde. Tous très différents au niveau de leur apparence, ils auront de quoi faire voyager les joueurs.



La limite de niveau est plafonnée à 120

Comme dans tout épisode de World Of Warcraft qui se respecte, il est possible de gravir plusieurs niveaux au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. La limite de niveau a été augmenté pour cette extension, puisque celle-ci est désormais fixée à 120. Soit 10 de plus que Legion, la précédente version.



Une belle palette de nouveautés qui aura de quoi enrichir le plaisir de jeu des plus amoureux de la franchise. Battle For Azeroth sera disponible le 14 août 2018, au prix de 34,90 euros (dans sa version standard). Le jeu nécessite, comme tous ses prédécesseurs, un abonnement mensuel de 12,99 euros.



Il est à noter que les nouveaux joueurs pourront profiter de tout le contenu de World of Warcraft jusqu'à l'extension Legion juste en s'abonnant, sans avoir besoin d'acheter le jeu de base.

> Les nouveautés de World of Warcraft: Battle for Azeroth