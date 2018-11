publié le 13/11/2018 à 09:29

Spider-Man, Iron Man, Daredevil... Les héros et héroïnes Marvel pleurent Stan Lee, le "père" de la plupart de ces personnages. Le géant Marvel est décédé le 12 novembre 2018 dans un hôpital de Los Angeles selon TMZ . "Mon père aimait tous ses fans", a déclaré sa fille J.C. au média américain. Depuis quelques mois, Stan Lee connaissait des soucis de santé.



Très vite sur Twitter, les grands noms de l'univers Marvel (Chris Evans, Kevin Feige ou encore Evangeline Lilly), mais aussi les fans lui ont rendu hommage. Et dans certains messages, on peut lire le mot "Excelsior !", slogan de Stan Lee utilisé depuis les années 60.

Forme comparative de l'adjectif latin "excelsus" (haut, élevé), "excelsior" signifie donc plus haut, plus élevé. Certains pourraient penser que le géant de la Maison des Idées, dont les caméos sont devenus cultes dans les films Marvel, s'est inspiré de la devise de l'État de New York, mais l'explication est toute autre.

Un mot que ses concurrents ne pourraient pas lui piquer

"J'utilisais beaucoup d'expressions pour signer mes colonnes à la fin des comics, comme 'Hang Loose', 'Face Front' (en avant), ou encore 'Nuff Said' (tout est dit), mais je me suis rendu compte que mes concurrents m'imitaient et l'utilisaient aussi. Je me suis donc dis que j'allais trouver une expression qu'ils ne comprendraient pas et qu'ils ne sauraient même pas épeler. C'est ainsi que j'ai trouvé 'excelsior', et heureusement, ils ne me l'ont jamais piqué", confiait ainsi le "père" de Spider-Man au blog spécialisé Gizmodo, en décembre 2007.



3 ans plus tard, Stan Lee se confie de nouveau sur sa devise. "Enfin, que signifie 'Excelsior !' ? Toujours plus haut vers une immense gloire ! C'est ce que je vous souhaite, à chaque fois que je termine d'écrire un tweet. Excelsior !".

Finally, what does “Excelsior” mean? “Upward and onward to greater glory!” That’s what I wish you whenever I finish tweeting! Excelsior! — stan lee (@TheRealStanLee) 9 novembre 2010