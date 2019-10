FROZEN 2 | 2019 New Trailer | Official Disney UK

publié le 14/10/2019 à 17:56

La Reine des Neiges 2 va-t-il dévoiler tous ses secrets avant son arrivée au cinéma ? C'est bien ce que pourront penser certains fans en regardant cette nouvelle bande-annonce, diffusée par Disney UK. Elle possède de nouvelles images sur le voyage d'Anna, Elsa, Olaf, Kristoff et Sven dans la Forêt Enchantée.

Les fans l'ont compris : nos héroïnes et nos héros vont devoir quitter Arendelle, à la recherche d'une mystérieuse voix qui appelle Elsa. Elle l'entend pendant une partie de jeu avec sa sœur, Kristoff et Olaf qu'on découvre dans le trailer. Puis, une tempête magique s’abat sur Arendelle. Anna, Elsa, Kristoff, Olaff et Sven devront se rendre dans la Forêt Enchantée, à la rencontre Northuldra, le peuple nomade qui y vit caché et d'où viendrait leur mère, la reine Iduna disparue dans La Reine des Neiges.

La suite du trailer montre les nouveaux pouvoirs d'Elsa, qui a d'ailleurs détaché ses cheveux. Ce pourrait être la preuve d'une nouvelle forme de liberté, car elle aurait découvert comment et pourquoi elle a hérité de ce don. Elle s'amuse avec des cristaux de couleurs et parvient à dompter un cheval magique, lié à l'eau et à la glace. C'est la preuve qu'elle n'a pas fini de découvrir ce dont elle est capable de réaliser.