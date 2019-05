Disneyland Paris : les zones "La Reine des neiges" et "Star Wars" se précisent

publié le 24/05/2019 à 17:01

Le projet d'extension du parc Walt Disney Studios de Disneyland Paris se précise. Alors que le chantier pour construire la fameuse zone dédiée à l'univers Marvel a débuté et devrait s'achever en 2025, de nouvelles informations rapportées par Le Parisien sur cet espace regroupant trois zones thématiques - dédiées aux Avengers, à Star Wars et La Reine des neiges - viennent d'être dévoilées.



Un plan de développement de 2 milliards d'euros, afin d'aménager une surface de 31 hectares au cœur du parc francilien, avait été présenté en février 2018 par David Wilson, vice-président de Walt Disney Imagineering, société chargée de l'élaboration des parcs d'attraction. Celui-ci offrait une illustration des différentes parcelles, réunies autour d'un plan d'eau artificiel de 30 hectares, en particulier de la base européenne des Avengers, qui permettra aux visiteurs de rencontrer leurs super-héros favoris.

Mais les révélations de Disney concernent les autres zones, consacrées au film d'animation La Reine des neiges et à la saga Star Wars.

Une montagne de 40 mètres pour "La Reine des neiges"

Les répliques du royaume d'Arendelle et du château d'Elsa, l'héroïne de La Reine des neiges, seront agrémentées d'une montagne de 40 mètres de hauteur. Disney prévoit également d'y installer une attraction ainsi que des boutiques thématiques, pour rendre l'univers inspiré du 53e classique d'animation des studios Disney encore plus immersif.





Quant à Star Wars, une attraction unique a également été annoncée par Euro Disney. Cette partie du parc, créée de concert par Disney et la société de production Lucasfilm, sera aussi dotée de boutiques spécialisées et conçue comme "un endroit immersif où (les) visiteurs vivront comme dans une galaxie", explique David Wilson.

Un lac central reliera les différents univers

Les trois mondes graviteront autour d'un grand lac artificiel qui fera office de passerelle et sera équipé de fontaines pour les spectacles de sons et lumières avec effets spéciaux. Celui-ci permettra aux visiteurs de "faire le tour" de l’extension, tout en profitant de "magnifiques berges paysagères, de restaurants au bord de l'eau et d'un panorama saisissant", promet encore Disney.

Un aménagement pour "se fondre dans le paysage"

Euro Disney n'oublie pas de rassurer le voisinage du parc de Marne-la-Vallée, assurant qu'à l'instar de Disneyland, "cet espace sera entouré de hauts talus arborés qui lui permettront de se fondre pleinement dans le paysage et d'atténuer les impacts potentiels sur le voisinage". Comme le précise Le Parisien, cette mesure faisait partie des demandes émises par les riverains du secteur lors de la concertation et des réunions publiques organisées à l'automne dernier.