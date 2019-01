Here's Your First Look at Game of Thrones, Euphoria, Watchmen & Big Little Lies #HBO2019

Enfin ! Cela ne vaut pas encore une vraie bande-annonce de plusieurs minutes ou - naturellement - le premier épisode de l'ultime saison de Game of Thrones, mais c'est déjà ça. Dans une vidéo promotionnelle pour cette année 2019, la chaîne américaine câblée HBO a publié les premières images de la saison la plus attendue de l'année.



Entre différentes séquences pour la saison 3 de True Detective et la saison 2 de Big Little Lies, HBO a laissé glisser quelques secondes de la saison 8 de Game of Thrones. Il n'y avait pas qu'une image floue et lointaine d'un dragon, mais une vraie scène avec trois personnages centraux. On peut voir Jon Snow accompagné de Daenerys Targaryen rentrant (l'air énamouré) à Winterfell.

Ils y sont accueillis très fraîchement par Sansa Stark qui cède - en serrant les dents- le contrôle de ses terres du Nord à la Mère des Dragons. "Winterfell est à vous... Votre Majesté... ", lâche-t-elle. Ambiance...