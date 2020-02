VIDÉO - "Captain Marvel" : une scène coupée avec Brie Larson et Annette Bening dévoilée

The Supreme Intelligence’s “Original” Form - ‘Captain Marvel’ Deleted Scene

publié le 05/02/2020 à 12:10

Captain Marvel se rappelle au bon souvenir des fans. Après son carton au box-office mondial en mars 2019, voilà qu'une scène coupée vient d'être dévoilée, via le média américain Comic Book.



Cette scène est le combat entre Captain Marvel (Brie Larson), qui vient de découvrir la vérité sur son passé et que les Krees contrôlent ses pouvoirs depuis le début, contre la Suprême Intelligence (Annette Bening). Carol libère ainsi toute sa puissance et désintègre la cheffe des Krees. Cette dernière revient ensuite au combat sous la forme d'une sorte de Gorgogne gigantesque que Carol, une nouvelle fois, vainc sans difficulté.

La courte séquence montre une nouvelle fois combien Carol est la plus puissante des héroïnes du MCU, et qu'elle possède un pouvoir jamais vu auparavant. La suite de la vidéo se déroule face à Mar-Vell (Jude Law) l'ancien mentor de l'héroïne qui a tout fait pour contrôler son pouvoir pendant des années.