publié le 23/05/2019 à 16:46

Captain Marvel n'a pas encore livré tous ses secrets. Comme le veut la tradition, Marvel est en train de dévoiler, petit à petit, les scènes coupées de son long-métrage. Ces bonus font souvent tout l'intérêt des coffrets DVD ou Blu-Ray qui sont commercialisés après la diffusion des films dans les salles obscures.



Dans la première scène coupée, on peut voir une scène introductive sur l'univers kree. Yon-Rogg (Jude Law) donne un cours à des enfants de cet empire galactique. Vers (Brie Larson et future Captain Marvel) interrompt la discussion pour en dire un peu plus sur elle.

Cette scène nous permet de comprendre mieux ce qu'est l'Intelligence Suprême, la propagande des Krees par rapport aux Skrulls, le patch de Vers et l'état d'esprit de notre héroïne au début du film. La scène a aussi l'avantage d'humaniser un peu plus les personnages et la civilisation kree.

L'autre scène coupée est aussi située au début de l'intrigue. On peut voir les membres de la Starforce kree partir en mission. Une scène similaire existe déjà dans le film mais elle est plus courte et ne comporte pas autant de petites touches humoristiques. On retrouverait presque une ambiance Gardiens de la Galaxie.

> Captain Marvel Deleted Scene 2 | Captain Marvel (2019) Movie Clip