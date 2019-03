"Captain Marvel 2" : quand se déroulera la suite des aventures de Carol Danvers ?

publié le 12/03/2019 à 14:15

Captain Marvel a fait le meilleur lancement pour un nouveau film du Marvel Cinematic Universe (MCU) présentant un personnage unique. Mieux que Doctor Strange, Black Panther ou Spider-Man par exemple, mais encore en-dessous d'un film Avengers. Après un premier week-end, le nouveau film signé Disney-Marvel a rapporté plus de 153 millions de dollars et ce n'est que le commencement.



De quoi donner des ailes aux producteurs qui pensent déjà à la suite. Dans une interview auprès de nos confrères du site Entertainment Tonight, Kevin Feige a laissé entendre que Captain Marvel 2 pourrait se dérouler juste après les événements du premier volet. À la question, "allons-nous voir comment Captain Marvel a résolu le conflit entre les Kree et les Skrulls ?", Kevin Feige a répondu : "Eh bien nous ne savons pas vraiment comment elle a accompli tout ça, n'est-ce pas ? Elle a dit qu'elle allait s'occuper de ce problème avant de s'envoler à la fin et, hop, on fait un bond dans le futur [dans la scène post-générique qui suit les événements après Avengers: Infinity War, ndlr]. Que s'est-il passé dans ce laps de temps ? Je pense que ce serait très amusant d'explorer cette histoire".

Nous pouvons donc nous préparer à une nouvelle aventure spatiale explosive pleine de tubes des années 90 et 2000. Kevin Feige a précisé que le personnage pouvait évoluer dans le présent et dans les années 90. "Nous avons des idées pour les deux époques. Nous verrons", a-t-il conclu. Naturellement, il va falloir attendre quelques mois - voire quelques années - avant d'en savoir plus. La prochaine étape pour les studios reste Endgame et les films déjà en production comme Doctor Strange 2, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ou Black Panther 2.