publié le 28/02/2018 à 16:46

Le retour de la saison 8 de The Walking Dead se fait dans les larmes. Après une coupure hivernale de deux mois, la série zombiesque a dévoilé la suite de son intrigue le 26 février en France avec l'épisode intitulé Honor. Très attendu par la communauté de fans, il rend hommage à l'un des héros les plus populaires du show. Attention, si vous n'avez pas encore vu l'épisode 9, passez votre chemin, car la suite contient un énorme spoiler.



Sans Carl, The Walking Dead ne sera plus comme avant. Le fils de Rick et Lori s'est donné la mort dans l'épisode 9, après avoir révélé à ses proches qu'il avait été mordu par un zombie. Honor est rythmé par les adieux du jeune homme à sa famille : Rick, sa sœur Judith et Michonne, la compagne de Rick. Après la diffusion de l'épisode, Andrew Lincoln (Rick) et Jeffrey Dean Morgan (Negan) ont tenu à saluer la performance de l'acteur Chandler Riggs, qui a incarné Carl pendant 8 saisons.

De son côté, l'acteur qui a démarré la série à 10 ans, a tenu à remercier ses fans sur Instagram. Un long message touchant illustré par une photo de Carl au début de The Walking Dead. "Depuis 2010, vous m'avez donné cette incroyable opportunité de raconter une histoire qui a eu un impact sur les gens de différentes façons. Vous m'avez donné l'opportunité de faire de ce que j'aime. Alors, merci de me laisser poursuivre mon rêve et de vous mettre en colère, d'être triste, heureux et tout le reste. Je ne vous décevrais pas". Pour le moment, Chandler Riggs n'a pas dit où on pourrait bientôt le retrouver sur le petit ou grand écran.