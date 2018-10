Daryl et Michonne dans la saison 9 de "The Walking Dead"

publié le 09/10/2018 à 18:01

Vous n'avez pas envie de savoir qui disparaît dans le nouvel épisode de The Walking Dead ? Il est donc préférable de passer votre chemin, puisque la suite du papier est remplie de spoilers.



Comme dans Game of Thrones, la mort n'épargne personne dans la série The Walking Dead : Carl, Lori, Sasha... Mais quelques fois, elle s'attaque aux ennemis de nos héros et héroïnes. Ainsi, Gregory, après avoir essayé de tuer Maggie pendant 3 saisons, est mort dans A New Beginning, pendu.

Fidèle sa technique, Gregory manipule Earl, le père de Kent, pour le pousser à assassiner Maggie. Il se charge également d'envoyer Maggie vers Earl, en lui faisant croire que la tombe de Glenn a été profanée.

"J'adore cette scène avec Lauren [Cohan], où Gregory se confronte à Maggie (...) J'aurais aimé mieux assurer ses arrières [de Gregory] et non lui donner un coup de couteau . Mais j'al l'impression qu'ils [les scénaristes) avaient besoin que je la poignarde pour justifier ma pendaison. D'un point de vue égoïste, j'aurais aimé jouer cela d'une manière plus élégante et intéressante", explique Xander Berkeley à EW.

Maggie et Gregory dans la saison 9 Crédit : Jackson Lee Davis/AMC