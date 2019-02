publié le 07/02/2019 à 09:02

L'hiver est vraiment là... Si vous ne comprenez pas la référence, cet article est fait pour vous. Vous n'avez jamais rien compris aux conversations passionnées de vos amis fans de Game of Thrones ? Il existe une chance de partager avec eux la huitième et ultime saison : à partir du jeudi 7 février 2019, il reste pile 67 jours, soit le nombre total d'épisodes sortis jusqu'à maintenant, pour tout rattraper d'ici la nuit du 14 au 15 avril 2019.



À raison d'un épisode par jour, ce régime bien calculé à base de dragons, de glace et de sang vous permettra de digérer la série devenue culte avant le grand final. Vous pourrez ainsi avaler l'équivalent des 63 heures et 30 minutes de la série.

Avec son teaser mystérieux, cette ultime saison de Game of Thrones est aussi attendue que redoutée par les fans. "C'est une dernière saison incroyablement douce-amère et obsédante, et je pense qu'elle [la saison 8] honore énormément ce que George R.R. Martin avait l'intention de raconter", explique d'ailleurs le producteur Bryan Cogman à EW.



La dernière ligne droite de Game of Thrones sera diffusée sur OCS, en simultané avec les États-Unis, le 15 avril dès 3 heures du matin. Le compteur est lancé.