publié le 03/02/2020 à 09:37

Les fans du Marvel Cinematic Universe ont de quoi se réjouir ce lundi 3 février puisque de nouvelles images des prochains films et séries Marvel ont été dévoilées dans la nuit du 2 au 3 février à l'occasion du Super Bowl 2020.

Comme le veut la tradition, les écrans publicitaires de la mi-temps de cette finale sportive ultra-médiatisée aux États-Unis, est un temps fort pour Hollywood. Les producteurs n'hésitent jamais à verser quelques millions de dollars pour appâter les spectateurs vers les salles de cinéma pour voir les prochains blockbusters. Cette année c'est le rouleau compresseur Disney, fort de ses précieux super-héros et de son considérable budget, qui a fait le show. Tout d'abord, il y a eu une nouvelle bande-annonce pour vendre le film Black Widow qui va enfin mettre la lumière sur l'espionne russe campée par Scarlett Johansson.

Mais l'objectif principal du groupe semble de convaincre le public de s’abonner massivement au service de streaming Disney+. Les fans de Star Wars y ont découvert The Mandalorian et le cultissime "baby Yoda". Pour les fans de Marvel, trois séries (au moins) seront disponibles : Loki (spin-off de Thor avec l'un des méchants préférés du MCU dans le rôle principal), The Falcon and the Winter Soldier (spin-off de Captain America) et enfin WandaVision (spin-off des Avengers avec le couple le plus singulier et puissant de notre joyeuse équipe).

Trois séries vendues dans un seul trailer, avec une ambiance très sérieuse et tournée vers l'action pour The Falcon and the Winter Soldier, sombre et grinçante pour Loki et familiale avec un aspect sitcom pour WandaVision.

Attention cependant à ne pas tomber dans un piège. WandaVision pourrait bien offrir des moments plus effrayants et dramatiques qu'on pourrait le croire puisque la série serait la passerelle narrative (et donc indispensable, bravo la stratégie Disney-Marvel) entre les Avengers et la quasi-horrifique suite des aventures du sorcier suprême Doctor Strange...

> “Big Game” Spot | Marvel Studios | Disney+