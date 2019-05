publié le 03/05/2019 à 12:41

Un grognement inimitable, une fourrure brillante, un regard attendrissant... Chewbacca est l'un des personnages les plus marquants de la saga intergalactique. Peter Mayhew qui avait endossé le rôle - en costume évidemment - du premier volet Star Wars (1977) jusqu'au Réveil de la force (2015), est décédé vendredi 3 mai 2019. Retour sur ce personnage emblématique, image indélébile de l'histoire de George Lucas.



Chewbacca, alias "Chewie" pour les intimes, fait partie de l'espèce (fictive) des Wookies, une peuplade de géants à la fourrure brune et épaisse, originaire de la planète Kashyyyk. Combattant et très bon mécanicien, il a quitté sa terre natale afin d'explorer la galaxie. Après des détours interminables au fil des étoiles, il se lie d'amitié - ce qui n'est pas à prendre à la légère pour un Wookie - avec l'un des contrebandiers les plus célèbres de l'univers, Han Solo.

Si de nombreux personnages de l'univers de La Guerre des étoiles sont grandement inspirés de légendes et de mythologies diverses, Chewbacca a une toute autre préhistoire. En l’occurrence, le réalisateur s'est inspiré de sa chienne, Indiana. "Elle était toujours a mes côtés pendant l'écriture du script, elle était mon co-pilote", avait-il expliqué dans le making-of de la saga. Un modèle inépuisable du cinéma hollywoodien puisque Steven Spielberg a repris son doux prénom pour l'archéologue/aventurier joué par Harrison Ford, Indiana Jones.

