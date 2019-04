publié le 17/04/2019 à 18:25

Star Wars n'a pas fini de dominer la galaxie. 42 ans après la sortie d'Un nouvel espoir (épisode 4), la saga créée par George Lucas continue de fasciner des générations de fans. Le 18 décembre 2019, c'est une nouvelle trilogie qui s'achèvera avec la sortie de Star Wars 9 : L'Ascension de Skywalker.



Ce sera le film Star Wars qui achèvera la saga Skywalker au cinéma, et qui permettra encore une fois à Mark Hamill (Luke Skywalker) et Carrie Fisher (Leia Organa) d’apparaître dans le même épisode. Que les fans se rassurent, l'univers Star Wars ne s'arrêtera pas après la sortie de Star Wars 9. Depuis plusieurs mois, Disney et Lucasfilm annoncent différents projets pour continuer de faire vibrer les fans de toutes les générations.

Concrètement, combien de films/trilogies sont encore prévus dans la galaxie lointaine ? On fait le point sur ce qui vous attend au cinéma et à la télévision pour encore de nombreuses années.

Novembre 2019 : "The Mandalorian"

Pedro Pascal dans "The Mandalorian" Crédit : Lucasfilm

C'est la première série Star Wars en prise de vues réelles. Composée de dix épisodes, elle est réalisée par Jon Favreau (Iron Man, Iron Man 2) et sera diffusée en novembre 2019 sur Disney+, le "Netflix" de Disney. Issus d'une longue tradition guerrière, les Mandaloriens (originellement de la planète Mandalore) ont souvent affronté et perdu contre l'Ordre Jedi. Jango Fett (le père de Boba Fett) est l'un des Mandaloriens les plus connus de leur histoire.



Contrairement à ce que les fans pourraient espérer, The Mandalorian, ne sera pas centré sur la famille Fett. "Après Jango et Boba Fett, un nouveau guerrier fait surface dans l’univers de Star Wars. The Mandalorian se déroulera après la chute de l’Empire [épisode 6] et avant l’émergence du Premier Ordre", peut-on ainsi lire sur l'Instagram de Jon Favreau.

Début 2020 : saison 7 de "Star Wars : The Clone Wars"

> Star Wars The Clone Wars Season 7 Trailer #2! (Star Wars Celebration 2019)

Annulée brutalement en 2013, la série animée Star Wars : The Clone Wars sera bel et bien de retour. 12 nouveaux épisodes ont été commandés afin de terminer la série qui se déroule entre La Guerre des Clones (épisode 2) et La Revanche des Sith (épisode 3) avec Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Ahsoka Tano, la padawan d'Anakin qui a quitté l'Ordre Jedi après avoir été accusé de meurtre. "Je ne pensais sincèrement pas que nous aurions cette opportunité de faire revenir The Clone Wars (...) grâce au soutien des fans et aux équipes derrière la plateforme de SVOD de Disney, nous avons maintenant la possibilité de raconter d'autres histoires", avait expliqué le réalisateur Dave Filoni.

Date encore inconnue : la saga de Rian Johnson indépendante des précédents épisodes

Rian Johnson est revenu sur la nouvelle saga "Star Wars" Crédit : capture d'écran YouTube

En novembre 2018, Disney a surpris les fans en annonçant "une nouvelle trilogie Star Wars". Elle sera réalisée par Rian Johnson des Derniers Jedi (épisode 8), qui a cartonné au box-office mondial. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ces trois prochains films ne seront pas liés aux Skywalker, ni aux épisodes 7, 8 et 9.



En effet, cette nouvelle saga "introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant", comme le résume Disney dans son communiqué officiel.



On aura donc peu de chances de revoir Dark Vador ou Yoda, pourtant emblématiques de la saga. Les possibilités sont infinies, puisque l'univers Star Wars regorge d'intrigues et de personnages peu connues du grand public et jamais exploités au cinéma. C'est ce qu'on appelle "l'univers étendu", qui se déroule avant, pendant ou après la saga originelle (épisodes 4,5 et 6) et la prélogie (épisodes 1 à 3).

Date encore inconnue : la trilogie des créateurs de "Game of Thrones"

David Benioff et D.B Weiss lors de la 68e cérémonie des Emmy Awards en 2016 Crédit : Vince Bucci/AP/SIPA

En février 2018, Lucasfilm annonçait que D.B Weiss et David Benioff "plancheront sur une série de films Star Wars", sans donner plus de détails. Un an plus tard, on sait que cette série de films est en réalité une nouvelle saga.



L’information a été dévoilée par Casey Bloys, le directeur des programmes de HBO, dans un entretien pour le média américain TV Line. Il explique alors les raisons du retard de la série Confederate, prochaine série de Weiss et Benioff : "Le retard est dû au fait qu'ils se sont vus offerts trois films [Star Wars]", avant de poursuivre : "Dan et David finissent la saison 8 de Game of Thrones puis ils vont se plonger dans l'univers de Star Wars. Quand ils en sortiront, je pense qu'ils vont revenir vers nous".