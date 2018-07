Jennifer Lawrence. Révélée par la saga "Hunger Games", l'actrice pourrait reprendre le rôle d'une aventurière dans "Indiana Jones". Crédits : KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

Michelle Rodriguez. L'actrice américaine, d'origine dominicaine et portoricaine, est connue pour ses rôles dans ses films de science-fiction et d'action, comme la saga "Fast and Furious". Pourquoi pas un film d'aventure maintenant ? Crédits : Owen Kolasinski/BFA/Shu/SIPA | Date :

Anna Kendrick. Actrice et chanteuse, elle a déjà joué dans une parodie "d'Indiana Jones". Peut-être un signe prémonitoire... Crédits : Capture d'écran Youtube / Flicks And The City Clips | Date :

Lupita Nyong'o. L'actrice et réalisatrice mexico-kényane qui a joué dans "Twelve Years a Slave" et dans les derniers volets de la saga "Star Wars", vient de s'illustrer dans le film Marvel "Black Panther". Crédits : ANGELA WEISS / AFP | Date :

Gal Gadot. D'origine israélienne, l'actrice connaît bien les rôles d'héroïnes. Elle interprète le rôle de Wonder Woman dans le film éponyme de l'univers Marvel. Crédits : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

Ellen Page. L'actrice canadienne est polyvalente. On la voit régulièrement dans des films indépendants, mais elle joue parfois dans des blockbusters, comme "X-Men". Une actrice hors des sentiers battus qui ferait une Indiana Joan loin des clichés. Crédits : Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

Alicia Vikander. Oscar du Meilleur second rôle féminin en 2016, la comédienne suédoise est une étoile montante du cinéma. Et les rôles d'héroïne, elle maîtrise. Elle interprète la nouvelle Lara Croft, personnage principal du film "Tomb Raider". Crédits : Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

Angelina Jolie. Actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, mannequin... L'Américaine collectionne les casquettes et les distinctions. Elle aussi a interprété le rôle de Lara Croft au début des années 2000. Crédits : Emmanuel DUNAND / AFP | Date :

Cate Blanchett. L'actrice australienne est fan "d'Indiana Jones". Elle a même joué dans le quatrième épisode. Elle interprétait le rôle d'Irina Spalko, ennemi du personnage principal. Et si elle faisait son retour dans la saga en tant qu'Indiana Joan ? Crédits : Capture d'écran Youtube / Noble Treize | Date :