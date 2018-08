Rian Johnson le réalisateur de "Star Wars 8" et de la prochaine trilogie "Star Wars" en compagnie de John Boyega et Oscar Isaac

publié le 24/05/2018

La galaxie Star Wars n'a pas fini de dominer notre galaxie. 40 ans après la sortie de La Guerre des Étoiles, la saga créée par George Lucas continue de fasciner des générations de fans. Depuis le 23 mai, le public peut découvrir au cinéma Solo : A Star Wars Story, le nouveau spin-off de la franchise, dédié à la jeunesse de Han Solo.



Un film qui revient de loin, après un tournage houleux et des rumeurs annonçant une catastrophe intergalactique. Pour autant, Disney [qui a racheté LucasFilm en 2012] n'est pas prêt de lâcher la saga la plus rentable de l'histoire du cinéma. En décembre dernier, Les Derniers Jedi ont enregistré des records aux box-offices mondiaux, sans parler de l'engouement des fans, toujours aussi intact depuis quatre décennies.

Alors concrètement, combien de films/trilogies sont encore prévus dans la galaxie lointaine ? On fait le point sur ce qui vous attend au cinéma et à la télévision pour encore de nombreuses années.

18 décembre 2019 : "Star Wars 9", la clôture de la récente trilogie

C'est finalement J.J. Abrams qui réalisera Star Wars 9, après le renvoi de Colin Trevorrow pour "différends créatifs", selon le communiqué officiel. Pour le moment, il n'y a pas d'informations officielles sur le tournage de cet épisode, son intrigue et ses nouveaux personnages.



Bien évidemment, Rey, Kylo Ren, Poe Dameron, mais aussi Finn, héros de cette nouvelle trilogie démarrée avec Le Réveil de la Force (épisode 7) seront de la partie. Ce sera la clôture de troisième trilogie Star Wars, après la prélogie (épisodes 1,2 et 3) et l'originelle (4,5 et 6). Selon la fiche de l'épisode 9 sur Allocine, le long-métrage devrait sortir le 18 décembre 2019.

2020 : le spin-off sur Obi-Wan Kenobi

Les rumeurs couraient depuis des mois, mais la nouvelle a été confirmée en août dernier par The Hollywood Reporter. Le troisième spin-off de la franchise, après Rogue One : A Star Wars Story et Solo : A Star Wars Story, sera consacré à Obi-Wan Kenobi, l'ancien maître Jedi d'Anakin Skywalker. Celui-ci sera réalisé par Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours, The Reader).



Selon Gamespot, le tournage devrait débuter en janvier prochain à Londres dans les célèbres Pinewood Studios. Reste à savoir si Ewan McGregor reprendra son rôle de Maître Jedi, qu'il avait campé dans la prélogie (épisodes 1,2 et 3) et où l'histoire se situera : pendant sa jeunesse, où il apprend à devenir un Jedi avec Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) ou après La Revanche des Sith (épisode 3) où Anakin devient Dark Vador...



Dans tous les cas, ce spin-off sera bien rattaché à l'univers que les fans connaissent, puisqu'Obi-Wan Kenobi a formé Anakin Skywalker, puis son fils Luke (épisode 4).





Courant 2020 : une série live-action par Jon Favreau

C'est en novembre dernier que Disney a annoncé une série Star Wars en live-action, contrairement à Star Wars : Rebels (qui se déroule entre les épisodes 3 et 4) ou Star Wars : Clone Wars (entre les épisodes 2 et 3), qui sont des séries animées. Elle sera réalisée par Jon Favreau, connu pour son rôle d'Happy Hogan, le fidèle compagnon de Tony Stark / Iron Man dans les films Marvel. Il a aussi réalisé Iron Man et Iron Man 2, plébiscités par le public.



Il y a quelques jours, le réalisateur a confié au blog Nerdist, que la série se déroulera sept ans après la fin du Retour du Jedi (épisode 6), mais avant les événements du Réveil de la Force (épisode 7), comme l'a. On découvrira aussi de nouveaux personnages et des scènes réalisées grâce à la technologie utilisée dans Le Livre de la Jungle (réalisé par Jon Favreau). Il a aussi confié que "la première partie de la saison 1 est écrite". Selon les rumeurs, la série pourrait être diffusée courant 2020 sur la plate-forme de streaming Disney, qui sera, elle dévoilée courant 2019.

Date encore inconnue : la saga de Rian Johnson indépendante des précédents épisodes

En novembre dernier, Disney a surpris les fans en annonçant "une nouvelle trilogie Star Wars". Elle sera réalisée par Rian Johnson des Derniers Jedi (épisode 8), qui a cartonné au box-office mondial. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ces trois prochains films ne seront pas liés aux Skywalker, ni aux épisodes 7,8 et 9.



En effet, cette nouvelle saga "introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant", comme le résume Disney dans son communiqué officiel.



On aura donc peu de chances de revoir Dark Vador ou Yoda, pourtant emblématiques de la saga. Les possibilités sont infinies, puisque l'univers Star Wars regorge d'intrigues et de personnages peu connues du grand public et jamais exploités au cinéma. C'est ce qu'on appelle "l'univers étendu", qui se déroule avant, pendant ou après la saga originelle (épisodes 4,5 et 6) et la prélogie (épisodes 1 à 3).

Date encore inconnue : la "série de films" des créateurs de "Game of Thrones"

Il faut encore prendre des pincettes avec le terme de trilogie, puisque Disney dans son communiqué parle "d'une série de films". Il pourrait donc avoir trois longs-métrages, voire moins ou plus... Et comme l'annonce The Hollywood Reporter, ces prochains films pourraient être plutôt destinés à la plate-forme de streaming que s'apprête à lancer Disney.



La firme aux grandes oreilles va ainsi créer son "Netlix", pour détrôner le géant du streaming américain. Et les films de David Benioff et D.B. Weiss [de Game of Thrones] constitueraient un produit d'appel formidable pour cette future plate-forme qui devrait voir le jour "fin 2019".



Ils serviront aussi à continuer de séduire les fans des premiers Star Wars, mais aussi une toute nouvelle génération puisque ces prochaines histoires seront aussi indépendantes des Skywalker et de la saga de Rian Johnson.

Date encore inconnue : des séries pour le "Netflix de Disney"

Le 5 février, Bob Iger, le président de Disney a confirmé au Hollywood Reporter que "nous développons non pas une, mais plusieurs séries Star Wars pour la plateforme de Disney". Reste à savoir si ces séries seront liées aux épisodes que nous connaissons ou si elles développeront, comme la saga de Rian Johnson et les films des créateurs de Game of Thrones, un tout autre univers. Dans tous les cas, ce prochain "Netflix de Disney" devrait être dévoilé courant 2019.