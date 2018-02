publié le 27/02/2018 à 19:32

Disneyland Paris va bientôt s'agrandir et offrir de nouvelles aventures à ses visiteurs. Le 27 février, la Walt Disney Company a annoncé la création de trois nouveaux espaces dans le parc d'attraction. Ils seront consacrés aux univers de Star Wars, Marvel et de La Reine des Neiges.



Les travaux débuteront en 2021 et s'étaleront sur plusieurs années. Le site de Marne-la-Vallée qui totalise "plus de 320 millions de visites depuis 1992", comme le signale l'entreprise dans son communiqué, va donc offrir de nouvelles expériences au public, notamment aux fans des franchises incontournables de la pop culture.



Le plan de développement "de 2 milliards d'euros" de Disney est encore secret. Mais, comme le dirait l'un des célèbres slogans de Disneyland Paris, qui a fêté ses 25 ans en 2017, "rien que d'y penser, ça fait rêver". Que pourrait-on donc trouver dans ces trois nouveaux espaces, qui collent aux succès de la nouvelle saga Star Wars, mais aussi aux 10 ans de l'univers Marvel au cinéma et de la prochaine sortie de La Reine des Neiges 2 ? Tour d'horizon des hypothèses les plus probables.



La transformation démarre dès maintenant avec les Avengers

Lors du Comic Con de Londres en octobre 2017, Dave Bushore, le vice-président Franchise Créative & Marketing de Marvel Studios et Mark Huffman, le Directeur Créatif de Disneyland Paris, ont annoncé l'arrivée des Avengers au Parc Walt Disney Studios pour l'été 2018. À partir du 10 juin et jusqu'au 30 septembre, Iron Man, Black Panther (qui cartonne au cinéma), mais aussi Black Widow seront les stars du spectacle L'alliance des Super Héros.

Le show mélangera effets spéciaux et cascades spectaculaires pour le plaisir des yeux. Le public pourra aussi rencontrer Captain America, incarné par Chris Evans au cinéma depuis Avengers en 2011 et danser sur la bande-son très rock'n'roll des Gardiens de la Galaxie.

> Marvel Summer of Super Heroes

Disneyland Paris ne s'arrête pas là. Le Disney Hotel New York fermera bientôt ses portes pour lifting "Avengers". En effet, le bâtiment proposera une immersion totale dans l'univers des super-héros et héroïnes Marvel. "Nous allons réinventer un hôtel qui aura tout pour rendre fier un certain Tony Stark", avait d'ailleurs confié Bob Chapek, président de Walt Disney Parks and Resorts, l'été dernier lors de la convention D23.









Enfin, sachez que l'attraction Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith (qui date de 2002) sera complètement changée pour coller à l'univers d'Iron Man. Le super-héros vous proposera de le rejoindre avec son équipe dans une aventure qui devrait réserver de nombreuses sensations fortes.

Un lac artificiel pour relier les trois nouveaux espaces

Dans son communiqué officiel dévoilé par l'AFP, la firme Mickey a annoncé qu'un lac artificiel "reliera les trois nouvelles zones thématiques du parc, qui intégreront les histoires et les personnages les plus populaires de Disney". On pourrait donc penser qu'avec ce lac et ses nombreux ponts, les trois espaces Star Wars, Marvel et La Reine Neige pourrait former un seul et même parc, comme c'est le cas pour le Parc Walt Disney Studios.

[EXCLUSIF] Disneyland Paris annonce un plan d’expansion d’envergure pour le Parc Walt Disney Studios comprenant trois nouvelles zones thématiques dédiées à Marvel, Star Wars et la Reine des Neiges ! Plus d’infos : https://t.co/CcqBb8JMZX pic.twitter.com/81eHKoPvJE — Disneyland Paris (@DisneylandParis) 27 février 2018

Sur le concept-art dévoilé par le compte officiel de Disneyland Paris, on remarque en haut à droite le palais de glace d'Elsa, la Reine des Neiges. À gauche devrait se trouver l'espace Star Wars qui ressemble la planète Tatooine d'où est originaire Anakin Skywalker / Dark Vador. Ce décors n'est pas sans rappeler celui de Star Wars Land, deux parcs consacrés à la saga de George Lucas, qui ouvriront à Disney World (Orlando) et Disneyland (Anaheim), aux États-Unis.

Des spectacles pour toute la famille

Les shows font partie intégrante des attractions Disney. Les parades et autres animations rythment les journées du public à toute heure. Nul doute que ces trois nouveaux espaces permettront de dévoiler des shows toujours aussi spectaculaires avec les personnages préférés des visiteurs de tous âges.



L'entreprise compte bien prolonger le succès des prochains films Marvel, mais aussi la clôture de la nouvelle saga Star Wars et la suite des aventures d'Elsa et Anna de La Reine des Neiges.