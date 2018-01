publié le 11/01/2018 à 15:01

Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Star Wars 9, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers sur l'intrigue et sur Star Wars 8.



Rey sera-t-elle amoureuse dans Star Wars 9 ? La question agite déjà la communauté Star Wars depuis Star Wars 7. Et elle n'est pas prête de s'évaporer dans la galaxie très très lointaine après Les Derniers Jedi où Rey partage une connexion avec Kylo Ren grâce à leurs Forces, et rencontre enfin le pilote Poe Dameron.



C'est d'ailleurs ce dernier qui est en tête des théories, selon certains fans, pour vivre une histoire d'amour avec l'héroïne originaire de Jakku. Et que pense la principale intéressée ? Dans un entretien pour la plate-forme culturelle chinoise Mtime, Daisy Ridley (Rey) a tenu à s'exprimer sur le sujet.

"C'est merveilleux d'avoir des relations qui ne sont pas amoureuses [dans un film]. Je pense qu'on n'a pas toujours besoin d'une histoire d'amour dans les films et que les relations amicales peuvent être romantiques au niveau des gestes et de l'intimité. Espérons donc que Rey et Poe auront des scènes ensemble et des moments où ils seront proches, mais pour moi, ça n'a pas besoin d'être romantique", résume l'actrice de 25 ans.

Depuis le début de la nouvelle saga, on a bien vu que l'amitié prime sur l'amour et c'est tant mieux ! Les héroïnes n'ont pas besoin d'être amoureuses pour montrer toute leur puissance dans un film et l'amour n'est pas nécessaire pour créer de l'engouement dans une intrigue.