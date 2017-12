"Star Wars 8" : 7 moments où la Force a été plus puissante que jamais

publié le 29/12/2017 à 06:25

Dans Les Derniers Jedi, la spiritualité est au cœur de l'histoire. La question de la foi en la Force, de la nature de cette énergie mystérieuse qui fascine les fans de ce space-opera depuis les années 70, est centrale. La saga Star Wars nous a habitué à certaines manifestations de ce pouvoir. Il y a les méchants Sith qui étranglent leurs sbires à distances et usent d'éclairs bleutés projetés depuis le bouts de leurs doigts jusqu'à leurs ennemis. Et il y a les bons Jedi qui ressentent les destinées et font bouger les objets par la pensée.



L'usage de ces pouvoirs n'a jamais été aussi importants dans les films Star Wars. Les bande-dessinées de l'univers étendu vont bien plus loin avec des notions telless que les "tempêtes de Force", les "feux de Force" ou encore des "bombes de Forces" capables d'annihiler toute vie sur une planète. Les films préfèrent une approche plus mystérieuse. Il y a bien quelques combats très chorégraphiés de la prélogie Star Wars qui a quelques allures de festival de la Force comme le combat entre Darth Sidious et Maître Yoda.

L'Episode VIII montre cependant de nouvelles facettes de la Force, plus profondes, puissantes et parois spectaculaires. Rares sont ceux qui maîtrisent encore ces pouvoirs et il semblerait que les derniers personnages sensibles - Rey, Luke, Leia, Kylo Ren, Snoke - concentrent toute la Force de l'univers pour réaliser de vrais petits miracles qui décrochent les mâchoires.

1- Ressentir la présence

Ce n'est pas une nouveauté mais les individus sensibles à la Force ressentent la présence d'autres personnes comme elles. Ils peuvent aussi déceler le potentiel de tel ou tel manipulateur de cette énergie mystérieuse. D'où la phrase culte de Dark Vador, "The Force is strong with this one" ("La Force est puissante en lui"), dans l'Episode IV, Un nouvel espoir.



Les Derniers Jedi montre une nouvelle fois cette aptitude invisible qui semble particulièrement utile à Leia Organa. Elle a ressenti la mort de Han Solo dans Le Réveil de la Force et dans Les Derniers Jedi, elle ressent la présence de son fils Kylo Ren dans un vaisseau alors que celui-ci est près à lui tirer dessus. Ce dernier détecte la présence de sa mère (ou cette dernière lui a manifesté sa présence plus activement) dans une sorte d'échange télépathique.

2- Lier les esprits

Plus qu'une sensation, Les Derniers Jedi met en scène un échange télépathique très fort entre Rey et Kylo Ren. Ils ne ressentent pas simplement leurs existences mutuelles, ils communiquent. Le lien - tissé par Snoke comme il l’admettra plus tard - permet aux deux personnages de se parler, de voir plus ou moins bien l'entourage de l'autre, de lire dans les pensées voire de d'établir un contact physique même si les corps des deux personnes sont à des années-lumière d'éloignement.

Si cette symbiose initiée par le Leader suprême est au cœur du scénario, la mort de Snoke ne rompt pas la connexion. À la fin du film, Rey et Kylo Ren se voient une dernière fois avant que celle-ci ne quitte Crait avec les rebelles survivants. Pour sûr, ce lien persistera dans l'Episode IX.

3- Lever (beaucoup) de pierres

L'apprentissage de Rey de la Force est sommaire. Elle ressent une grande puissance en elle mais elle n'a jamais suivi un entraînement Jedi comme Luke auprès de Yoda, comme les Jedi dans les temples et écoles ou comme les Sith auprès de leurs maîtres. Pourtant elle développe elle-même ses pouvoirs en autodidacte.

Elle ne reçoit pas de cours d'escrime en sabre laser et pourtant elle tient Kylo Ren en échec dans l'Episode VII. Elle ne reçoit qu'une leçon de philosophie sur la nature de la Force de Luke et pourtant elle est capable de prouesses.



L'ultime scène de sauvetage où Rey soulève par sa seule volonté une petite montagne de rochers pour aider les rebelles est un exemple de cette maîtrise quasi innée de la Force. On n'avait pas vu aussi spectaculaire en télékinésie depuis le X-Wing en lévitation sur la planète de Yoda dans L'Empire Contre-Attaque.

> Star Wars V: The Empire Strikes Back - "For my ally is the Force " (Force Theme, Yoda's Theme)

4- Voir l'avenir

Les Jedi ou les Sith ne sont pas des prophètes mais ils peuvent entrevoir des futurs probables. Rey est particulièrement douée dans ce domaine même si ses visions sont souvent involontaires. Dans Le Réveil de la Force, elle a une vision très claire en flashs d’événements dans le passé, le présent et le futur.



Dans Les Derniers Jedi, le contact télépathique avec Kylo Ren lui permet de voir qu'il va revenir du bon côté de la Force et s'éloigner de Snoke si elle va à sa rencontre. Elle est la seule à percevoir la possible rédemption de Kylo Ren, le "conflit en lui" quand Luke Skywalker n'arrivait pas à le percevoir. Kylo Ren perçoit aussi une version du futur dans lequel Rey le rejoint. La réalité finira par se trouver entre ces deux visions.

5- Survivre et se mouvoir dans l'espace

C'est sans doute la manifestation de la Force que les fans attendaient le plus. En tant que fille d'Anakin Skywalker, Leia ne pouvait être que puissante avec la Force. Si la princesse n'a jamais usé de ses pouvoirs en combat comme son frère et son père, il est bon de voir qu'elle possède de grands pouvoirs surnaturels.



Lorsque le vaisseau de l'alliance est touché, la totalité du commandement est tuée et aspirée dans le vide interstellaire. Leia est la seule à survivre. Protégée par la Force dans une sorte de champ de protection, Leia résiste à l'explosion et au froid de l'espace. Elle usera ensuite de télékinésie pour revenir à son vaisseau-mère afin d'être soignée par l'équipe médicale. Cette utilisation puissante et protectrice de la Force aurait rendu Yoda très fier.

6- Projection astrale

L'ultime prouesse de Luke Skywalker. En arrivant sur la planète de sel Crait, peu de spectateurs auront remarqué que Luke apparaît plus jeune lorsqu'il va voir Leia pour lui faire ses adieux et affronter Kylo Ren. Il est plus jeune car Luke projette simplement une version de lui, une illusion, dans l'esprit de Kylo Ren. Ce dernier ne voit alors que le Luke qu'il connaissait il y a quelques années. Cette projection mentale est plus poussée et volontaire. Elle est donc à distinguer du lien étrange qui unit Rey et Kylo Ren.



L'illusion de Luke Skywalker le rend, par nature, invulnérable aux lasers des vaisseaux du Premier Ordre et au sabre de Kylo Ren. Mais une telle projection épuise Luke Skywalker qui usera de ses dernières forces. De la même manière qu'Obi-Wan Kenobi a baissé son arme face à Vador, Luke prendra la décision de se sacrifier et de retourner à la Force pour "hanter" Kylo Ren ou plutôt pour essayer de retrouver le jeune Ben Solo enfoui en Kylo Ren.

7- Invocation de la foudre

Si les seigneurs Sith font un usage immodéré des "éclairs de Force" comme l'empereur Palpatine ou le Leader Supreme Snoke dans Les Derniers Jedi, les Jedi n'usent jamais de cette technique. Jeter des éclairs depuis ses phalanges est une spécificité du Côté obscur.



Yoda a déjà démontré être le plus talentueux des Jedi avec une sagesse immodérée pour ce qui est de la Force. On l'a vu contrer et absorber les éclairs de Force du conte Dooku ou de Palpatine. Sous la forme d'un esprit de la Force, il nous montre qu'il est lui aussi capable de contrôler la foudre en invoquant un éclair pour détruire l'arbre sacré qui accueillait les livres de la religion Jedi quand Luke hésitait à les détruire.