publié le 16/01/2018 à 15:58

Après Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) aux Golden Globes, c'est au tour de Liam Neeson (Qui-Gon Jinn) de s'exprimer sur le 3e spin-off Star Wars. Prévu pour 2020, il sera consacré à Obi-Wan Kenobi.



Si Ewan McGregor a déclaré qu'il était partant pour reprendre son rôle, Liam Neeson de son côté a expliqué au média Yahoo Movies UK : "C'est la première fois qu'on me demande si je pourrais rejouer Qui-Gon Jinn. Personne n'a essayé de me contacter. Mais je sais que dans le monde de Star Wars, tout est possible".

Une déclaration qui pourrait faire jubiler les fans, rappelant le duo emblématique Obi-Wan/Qui-Gon de La Menace Fantôme. Mais pour le moment, Lucasfilm n'a pas dévoilé d'informations sur le spin-off consacré à Obi-Wan Kenobi. Tout est donc est possible, comme le souligne Liam Neeson.

Même un retour de Qui-Gon malgré son décès à la fin de La Menace Fantôme, après son combat contre Dark Maul. "Je meurs, mais nous savons que les Jedi peuvent revenir, mais personne ne m'a contacté, nous verrons", poursuit l'acteur de 65 ans.

Un retour sous la forme d'un Force-ghost ?

En effet, on a pu voir que les Jedi ne meurent vraiment jamais. Grâce à la Force, ils peuvent revenir sous la forme de Force-ghost (fantôme de la Force), comme Obi-Wan - incarné par Alec Guinness - dans L'Empire contre-attaque (épisode 5).



Et il ne faut pas oublier que Yoda confie à Obi Wan dans l'épisode 3 que Qui-Gon Jinn a trouvé le "chemin de l'immortalité", et qu'il lui apprendre à communiquer avec son ancien Maître Jedi.



On pourrait ainsi revoir Quin-Gon dans le spin-off sous la forme d'un Force ghost (fantôme de la Force) comme on a pu en voir dans les épisodes 5, 6 et 8... Il faudra s'armer de patience avant d'en savoir plus.