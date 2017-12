publié le 19/12/2017 à 07:35

Qui dit "détails cachés" dit aussi spoilers. Si vous n'avez pas envie de connaître l'intrigue des Derniers Jedi nous vous conseillons d'orienter votre vaisseau vers une autre galaxie très très lointaine, afin d'éviter toutes déconvenues désagréables.



Autant le dire d'emblée : Star Wars 8 en met plein la vue pendant 2h30. Rian Johnson signe un film d'une beauté visuelle rarement vue au cinéma. De plus, l'intrigue du film a tout pour surprendre le public, malgré les quelques révélations des trailers diffusés avant la sortie des Derniers Jedi dans les salles obscures.

Vous avez vu le film ? Très bien, mais avez-vous bien regardé toutes les images ? Certains détails cachés vous ont peut-être échappé. La rédaction de RTL Super vous aide à décrypter ces 6 indices qui ne sautent pas aux yeux, mais qui permettent de mieux comprendre l'histoire voire d'anticiper l'épisode 9, attendu dans les salles le 18 décembre 2019.

1. Rey a récupéré les livres anciens de l'Ordre Jedi

C'est une image furtive vers la fin du film. Rey a récupéré in extremis les anciens livres de l'Ordre Jedi qui se trouvaient dans l'arbre sacré d'Ahch-To. Ce dernier a été détruit par Yoda sous les yeux médusés de Luke Skywalker. Mais, la jeune héroïne a glissé les textes sacrés dans un sac à bord du Faucon Millenium.



Rey les a probablement emportés pour continuer son apprentissage de la Force et en savoir plus sur les Jedi. L'ancienne pilleuse d'épaves pourra aussi apprendre à construire son sabre laser, étape majeure dans l'apprentissage des Padawan. Reste à savoir si Rey compte se servir des livres pour former des disciples et transmettre le savoir des Jedi.



2. La référence au film "Les Gardiens de la galaxie"

Lorsque les chasseurs TIE du Premier Ordre abattent le vaisseau de Leia, notre héroïne se retrouve dans l'espace. Peu à peu, la peau de l'héroïne commence à geler. Le plan nous montre d'ailleurs très nettement (et superbement) les cristaux de glace se former. Cette scène a sans doute rappelé quelques souvenirs aux fans des Gardiens de la Galaxie lorsque Gamora se retrouve elle aussi dans l'espace après l'explosion de son vaisseau. Son corps flotte et sa peau commence à geler, avant que Star-Lord ne vienne la sauver.

> Starlord Saves Gamora

3. Le cameo du réalisateur de "Rogue One"

Si on ne sait toujours pas dans quels Stormtroopers se cachent les princes Harry et William, on a remarqué le réalisateur de Rogue One dans Star Wars 8. Gareth Edwards, qui a signé le premier spin-off de la saga l'année dernière, apparaît en effet lors de la bataille finale sur Crait. Le cinéaste joue l'un des soldats de l'Alliance dans la tranchée, juste avant que le Premier Ordre ne lance l'assaut sur leur base.

4. Le compas de Luke Skywalker de "Star Wars Battlefront II"

Les joueurs de Star Wars Battlefront II, sorti en novembre dernier sur PlayStation 4 et Xbox One, ont peut-être remarqué ce détail. Lorsque Rey pénètre dans l'abri de Luke Skywalker sur Ahch-To, un plan rapide s'attarde sur les objets qui ornent son bureau. Parmi eux, un compas, vu dans Star Wars Battlefront II. Lors de cette mission vous incarnez successivement Del, l'adjoint d'Iden et Luke Skywalker. Le Jedi sauve la vie du soldat de l'Empire et les deux finissent par s'allier (Del quittera d'ailleurs l'Empire quelques temps après cette expérience auprès de Luke).

Le compas de l'Empereur dérobé par Luke Skywalker Crédit : EA

Avant de détruire l'Observatoire, Luke récupère un mystérieux compas et demande à Del de le laisser partir. Luke semble attiré naturellement par l'objet dont on ne connaît pas la véritable fonction. Malheureusement, on n'en apprendra pas plus dans Les Derniers Jedi.

5. Rey n'a plus de sabre laser

Alors qu'on pensait que Kylo Ren allait basculé du Côté de la Lumière, le voilà qui replonge immédiatement du Côté obscur en proposant à Rey de régner sur la galaxie. La jeune femme refuse son offre et essaye de récupérer son sabre laser pour l'affronter.



Mais, Kylo utilise la Force pour reprendre l'arme. Rey résiste. Résultat : l'arme explose en deux. On distingue rapidement le Cristal de Kyber, la pierre précieuse qui alimente le sabre, avant que Rey n'emporte les restes de son sabre laser.

6. Le Luke que voit Kylo Ren sur Crait est le Luke dont il se souvient

Luke Skywalker n'est pas passé chez le coiffeur et le barbier avant d'arriver sur Crait. Le héros que nous voyons débarquer sur la planète de sel n'est autre que celui dont se rappelle Kylo Ren. Cheveux courts, vêtements propres, barbe nette... C'est le maître qu'il a connu lors de sa formation Jedi.



La précédente fois où Luke apparaît aussi fringant, c'est lorsque Kylo Ren raconte cette fameuse nuit où son oncle a essayé de l'assassiner. Mais pour son ultime affrontement avec le fils de Han Solo, Luke ne s'est pas déplacé sur Crait. Il se trouve toujours sur Ahch-To et n'a pas changé de look : il a des cheveux longs et une barbe fournie.