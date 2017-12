"Star Wars", "Avatar"... À quoi pourrait ressembler "le Netflix" de Disney ?

publié le 14/12/2017 à 16:40

La guerre est déclarée entre Netflix et Disney. En août dernier, la firme de Mickey avait commencé son offensive en annonçant le non renouvellement de son contrat avec le géant américain du streaming. Dès 2019, Netflix ne pourra donc plus diffuser les films, séries et dessins animés Disney.



Et depuis le 14 décembre, la firme aux grandes oreilles est passée à la vitesse supérieure pour devenir la reine du streaming en achetant les principaux actifs de la 21st Century Fox, son concurrent historique, pour 52,4 milliards de dollars (soit 44,3 milliards d'euros). Par la même occasion, Disney s'assure de bien garnir le catalogue de sa prochaine plate-forme de streaming.

Outre-Atlantique, ce rachat fait grand bruit. Le Financial Times explique que cela va bouleverser le futur des services de streaming et déstabiliser Netflix car "à elles deux, Disney et la Fox posséderont 19 % des programmes télé les plus populaires sur Netflix aux États-Unis, s’imposant comme le deuxième plus gros fournisseur en contenus de la plateforme, derrière la chaîne CBS".

Selon les termes de l'accord définitif, Disney achète aussi les studios télé et cinéma de la Fox, les chaînes FX et National Geographic, ainsi que ses actifs internationaux, notamment la chaîne indienne Star, les 39% détenus par la Fox dans le groupe européen de télévision Sky, ainsi que sa part dans la plateforme de streaming vidéo Hulu. Mais concrètement, que trouverons nous sur l'équivalent Netflix de Disney ?

"Star Wars", "The Simpsons", "Avatar"...

En 2019, date à laquelle Disney a annoncé que sortirait sa plate-forme, les abonnés pourront donc visionner la saga Star Wars, puisque Disney a racheté LucasFilm en 2012, ou encore le film Avatar de James Cameron et la saga La Planète des Singes. Côté séries, si vous êtes fans de super-héros, vous retrouverez Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage de l'écurie Marvel.



L'occasion de (re)découvrir les aventures de ces personnages aux aptitudes exceptionnelles, membres de l'équipe des Defenders. Enfin, en acquérant la plateforme de streaming Hulu, Disney pourra aussi diffuser la série The Handmaid's Tale : La Servante écarlate, qui a triomphé aux Emmy Awards, Marvel's Runaway, The Mindy Project. L'empire Netflix devrait contre-attaquer.