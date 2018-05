L'armure d'"Iron Man" portée par Robert Downey Jr. a été volée

Crédit : Marvel official website / Disney

publié le 10/05/2018 à 05:52

Une nouvelle mission pour les Avengers ? Quelqu'un a volé le costume d'Iron Man. La police de Los Angeles a fait savoir mercredi 9 mai que l'armure dorée et rouge portée par Robert Downey Jr. dans le premier opus de la saga à succès en 2008 avait disparu de l'entrepôt où elle était stockée.



Les propriétaires de l'entrepôt ont contacté la police et pensent que l'armure portée par Tony Stark, l'homme d'affaires qui se transforme en l'homme de fer, a été subtilisé entre février et le 25 avril de leur site de stockage d'accessoires de cinéma à Pacoima, dans la banlieue de Los Angeles. La police affirme que ce vol "inhabituel" est considéré comme une priorité mais que les enquêteurs n'ont pour l'instant aucune piste pour retrouver l'armure, évaluée à 325.000 dollars (274.000 euros).

Le premier Iron Man adapté d'une bande dessinée de Marvel a généré 585 millions de dollars dans le monde et la saga des super-héros Avengers, dont Tony Stark est l'un des leaders, a accumulé des milliards de dollars au box-office mondial.