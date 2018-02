publié le 01/02/2018 à 12:32

Attention, si vous n'avez pas encore vu Les Derniers Jedi, passez en vitesse lumière, car la suite du papier contient des spoilers sur les origines de Rey et l'intrigue du film.



Pendant deux ans, les fans ont tout imaginé à propos de Rey. Réincarnation de Dark Vador, fille de Luke Skywalker, petite fille d'Obi-Wan Kenobi... Des parents prestigieux pour cette jeune fille originaire de Jakku qui possède une Force spectaculaire. Et contre toute attente, Rian Johnson a choisi pour son héroïne une famille d'anonymes : un couple de Jakku, porté sur la boisson, qui a échangé sa petite fille pour boire plus que d'habitude. Le choc. Et en même temps, "logique" puisque la nouvelle génération de héros et héroïnes Star Wars comme Finn, Poe Dameron et Rose sont des héritiers "de personne".

Il n'empêche qu'après la sortie des Derniers Jedi en décembre dernier, Rian Johnson a dû faire face à de nombreuses critiques sur ce choix. Dans un entretien pour le podcast américain /Film podcast, le réalisateur a tenu à s'expliquer.

Écouter les fans pour mieux les surprendre

"Honnêtement, j'ai listé tout ce qui était possible et même les plus mauvaises propositions où je me disais 'Ce n'est pas du tout ce que je veux'. D'ailleurs l'idée la moins folle que j'ai pu trouver c'était : 'Rey est-elle un clone ?'. Toutes les théories que j'ai pu trouver sur Reddit [forum] se trouvaient dans ma liste", résume-t-il.



Rian Johnson s'est donc nourri des attentes et théories de la communauté Star Wars pour encore mieux les déjouer. Et qu'on soit d'accord ou non avec sa décision, il faut bien reconnaître qu'il a réussi à signer un film bourré de rebondissements.