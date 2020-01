"Star Wars 9" : que racontait le scénario alternatif du réalisateur originel du film ?

publié le 17/01/2020 à 10:04

Attention spoilers, si vous n'avez pas encore vu l'Episode IX de la saga Star Wars, L'Ascension de Skywalker, sachez que nous allons révéler dans les prochaines lignes des éléments de l’intrigue du film qui vient conclure l'ère Skywalker.

L'histoire de la dernière trilogie Star Wars n'est pas uniquement sortie de l'esprit de J.J. Abrams. Deux autres hommes étaient aux manettes du scénario du dernier volet de la saga spatiale culte : Colin Trevorrow et Derek Connoly. Colin Trevorrow (Jurassic World) devait réaliser le troisième film et il a par conséquent travaillé longuement sur l'histoire de ce qui allait devenir L'Ascension de Skywalker. Au final, il a livré un scénario très différent et bien plus lié à l'Episode VIII de Rian Johnson. Mais Colin Trevorrow a fini par quitter le paquebot Disney-Lucasfilms en 2017 après des "divergences créatives". Sa fidélité aux inflexions scénaristique de l'Episode VIII qui ont causé quelques polémiques dans la communauté des fans pourrait bien être à l'origine de ce conflit. Le réalisateur et scénariste reste malgré tout crédité pour son travail narratif sur l'Episode IX.

Jamais le public ne pourra assister au spectacle que Colin Trevorrow avait en tête depuis le départ, mais un Youtuber, Robert Meyer, a annoncé avoir posé sa main sur le scénario de l'Episode IX tel que pensé par Colin Trevorrow. Un texte vérifié par nos confrères américains de Collider et de The Playlist.

> PT. 1: A LOOK AT THE STAR WARS EPISODE IX: DUEL OF THE FATES SCREENPLAY - ROBSERVATIONS S2 #317

Pas de Palpatine à l'horizon

Tout d'abord, le titre du film - ou du moins du projet - n'est pas The Rise of Skywalker mais Duel of the Fates (le Duel des Destins). Et oui, le film aurait été très, très différent de celui qui est finalement arrivé dans nos cinémas. De quoi amplifier, une fois encore, la bataille entre fans de Star Wars qui ne cessent de se disputer sur la qualité et la cohérence de la dernière trilogie.

Le film aurait débuté sur une scène avec Finn et Rose dérobant un Star Destroyer du Premier Ordre. Le personnage de Kelly Marie Tran est loin d'avoir été effacé comme il l'a été dans L'Ascension de Skywalker. La paire aurait eu comme mission d'allumer un phare dans un ancien temple jedi afin d'appeler à eux les individus sensibles à la Force. Rey aurait été l'instructrice de cette nouvelle génération (dont le fameux petit garçon au balais qui conclut l'Episode VIII).

Dans cette version, l'Empereur Palpatine serait resté mort. Kylo Ren aurait tenté de mettre fin aux Sith et aux Jedi après avoir combattu des hallucinations de Dark Vador dans une vieille place forte de son grand-père maudit sur la planète Mustafar. Aveuglé par la colère, il serait guidé encore plus profondément dans les ténèbres par un ancien guide de Palpatine : Tor Valum.

Aidé par Poe, Rey de son côté aurait aussi souhaité mettre fin aux Sith et aux Jedi mais en essayant de mobiliser ce qu'il reste de bon en Kylo Ren. Aidée par les "Force Ghosts" de Luke, Obi-Wan et Yoda, elle se serait battue contre Kylo jusqu'à finalement triompher de lui. Rey serait restée la fille de personne mais, à un moment de l'intrigue, il aurait été révélé que Kylo Ren aurait été l'assassin de ses parents lorsqu'il suivait les ordres du Leader Snoke. Le film aurait donc été bien plus centré sur le conflit intérieur de Kylo Ren et présentait des liens bien plus forts avec l'Episode VIII, offrant ainsi une cohérence que certains recherche toujours dans la trilogie.