Ewan McGregor talks Christopher Robin, possible return as Obi-Wan Kenobi | The View

publié le 17/08/2018 à 11:56

C'est une déclaration qui ne réjouira pas les fans d'Obi-Wan Kenobi. Sur le plateau de l'émission américaine The View, Ewan MCgregor a mis un terme aux rumeurs concernant un possible spin-off dédié au Jedi, qu'il a incarné dans la prélogie Star Wars [épisodes 1,2 et 3].



Les premières informations indiquaient pourtant que Disney préparait un film sur Kenobi, mais ce n'est plus le cas. "Il n’y a aucun projet de prévu pour l’instant, à ce que je sache", a admit l'acteur, bientôt à l'affiche de Winnie & Jean-Christophe. Cela fait 13 ans [depuis La Revanche des Sith] qu'Ewan McGregor a rangé son sabre laser, mais les fans espèrent toujours le retour de l'ancien padawan de Qui-Gon Jinn, puis le Maître Jedi d'Anakin Skywalker.

"On arrête pas de me poser la question, et bien sûr que je serais ravi de le faire. Je pense qu’il y a une bonne histoire à raconter tant qu’ils font des spin-offs. Il doit probablement y avoir un bon Obi-Wan entre moi et Alec Guinness [Obi Wan dans les épisodes 4,5 et 6] à développer", conclut Ewan McGregor. Reste à savoir si l'acteur fera tout de même une apparition dans Star Wars 9, sous la forme d'un Force ghost, comme le laisse entendre une rumeur de tournage.