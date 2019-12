publié le 11/12/2019 à 11:10

Il ne reste plus quelques jours à patienter avant de découvrir comment l'Empereur a fait pour survivre pendant tout ce temps. La dernière fois que les fans l'ont vu, il était jeté dans l'espace par Dark Vador dans Le Retour du Jedi (épisode VI).

Si Palpatine reste l'un des méchants les plus emblématiques de la galaxie lointaine, son retour n'est pas au goût de tous les fans. Certains et certaines ont pointé du doigt "le manque d'originalité" du réalisateur J.J. Abrams, qui a défendu son choix : "Il s'agit de mettre fin à cette histoire, d'une manière émotionnelle, significative et aussi satisfaisante dans le sens où elle doit répondre au plus grand nombre de questions possibles".

C'est au tour de la productrice Michelle Rejwan, qui a souvent collaboré avec J.J. Abrams, notamment sur Le Réveil de la Force (épisode VII), de justifier le retour de l'Empereur. "Je pense qu'il y a ce sentiment inévitable que Palpatine était au cœur des trois trilogies et des neuf films, et qu'il était là depuis le début (...) Nous en avons longuement discuté. Donc, nous n'étions pas inquiets de le ramener, c'est dans l'ADN des neuf films", explique-t-elle au média américain Gizmodo.