"Star Wars" : avant l'épisode 9, quels épisodes de la saga sont diffusés à la télé ?

publié le 09/12/2019 à 15:30

La sortie au cinéma de L'Ascension de Skywalker arrive à grands pas. L'épisode IX de Star Wars envahira les salles obscures le 18 décembre 2019 (en France). En attendant, la tentation de (re)voir les précédents longs-métrages de la saga est grande. Pour le plaisir de visionner des classiques, réviser ou simplement se mettre dans l'ambiance avant le dénouement final.

Plusieurs chaînes françaises proposent de (re)découvrir les précédents épisodes durant les fêtes. Ce lundi 9 décembre, TMC diffuse dès 21h15 Star Wars 2 : L'Attaque des clones. Les fans pourront enchaîner à 23h45, sur le même canal, avec l'épisode I, La Menace fantôme.

L'occasion pour de nombreux fans de revoir Ewan McGregor dans le costume d'Obi-Wan Kenobi, Natalie Portman en reine Amidala, Jake Lloyd et Hayden Christensen en Anakin Skywalker, Liam Neeson sous la barbe de Qui-Gon Jinn et Ian McDiarmid en Palpatine. Sans oublier l'apparition du très décrié Jar Jar Binks, objet de tant de moqueries.

TF1 diffusera l'excellent Rogue One : a Star Wars Story, de Gareth Edwards, avec Felicity Jones et Diego Luna, le dimanche 15 décembre. Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film débutera à 21h05. Enfin, les téléspectateurs pourront regarder Le Réveil de la force, réalisé par J.J. Abrams, le 23 décembre à la même heure. Ce septième épisode est notamment marqué par les retours de personnages emblématiques : Leia Organa (Carrie Fisher), Han Solo (Harrison Ford) et Luke Skywalker (Mark Hamill). Un grand moment de nostalgie.