publié le 05/10/2019 à 07:05

Après deux teasers diffusés pendant l'été 2019, Star Wars IX devrait bientôt dégainer une longue bande-annonce. C'est en tout cas ce que pensent de nombreux fans de la saga.

Comme pour Star Wars VII et Star Wars VIII, Disney et Lucasfilm verrouillent toute la communication sur le sujet. Cependant, il est possible de parier sur une date pour ce nouveau trailer, si on se base sur les calendriers de sorties des bandes-annonces des précédents épisodes.

Ainsi, une bande-annonce pourrait être diffusée en octobre 2019. C'est effectivement à cette période-là que le trailer final du Réveil de la Force (20 octobre 2015) avait été dévoilé. Idem pour la deuxième bande-annonce des Derniers Jedi (10 octobre 2018), qui avait été accompagnée d'une affiche.

On pourrait donc parier sur un trailer de L'Ascension de Skywalker entre le 10 et le 20 octobre 2019, et espérer par la même occasion une nouvelle affiche où l'on verrait les autres protagonistes de l'intrigue. De son côté le média américain Screen Rant mise sur le 14 octobre 2019, soit 10 jours après le Force Friday qui marque la mise en vente des nouveaux jouets Star Wars.

Ce que pourrait dévoiler cette nouvelle bande-annonce

Le site américain Making Star Wars aurait eu accès aux images du trailer tant attendu. La suite du texte est à prendre avec des pincettes, mais peut contenir de potentiels spoilers.

Cette bande-annonce devrait s'ouvrir sur Kylo Ren dans son vaisseau, prêt à atterrir sur une nouvelle planète, qui se nommerait Exogal ou Exogul. C'est là qu'il rencontrerait un vieil homme. Kylo essayerait de l'attaquer au sabre, la couleur rouge éclairerait le visage du personnage qui serait en réalité Palpatine. La suite du trailer serait une succession d'images des batailles entre la Résistance et le Premier Ordre.