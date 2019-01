publié le 08/01/2019 à 18:02

Et si J.J. Abrams nous réservait un twist intergalactique pour Star Wars 9 ? C'est ce que pense un internaute du forum Reddit consacré à la saga Star Wars.



En se basant sur le comics Thrawn - Alliances (attendu en juin 2019 en France) qui se déroule pendant la période de l'Empire avec Dark Vador et l'amiral Thrawn, ce passionné a imaginé une alliance entre le Premier Ordre et les Rebelles. Vous avez bien lu.

Toujours selon l'internaute, les deux groupes s'uniraient pour combattre l'une des plus grandes menaces de la galaxie. Il s'agit des Grysks, une race extra-terrestre qu'on découvre dans le comics Thrawn - Alliances. Sans planète fixe, mais originaires des Régions inconnues, ils parcourent la galaxie à bord de "vaisseaux terrifiants, effacent les étoiles et écrasent leurs adversaires", décrit le comics. Des guerriers redoutables, en somme. Mais quel rapport avec le Premier Ordre et les Rebelles ?

L'alliance de la Lumière et de l'Obscur

Selon l'utilisateur de Reddit, ces Grysk seront les grands "méchants" de l'épisode 9, probablement après un combat entre Kylo Ren et Rey. Mais, face à la menace des Grysk, même pour les puissants vaisseaux du Premier Ordre, le duo uni par la Force, décidera de combattre ensemble les Grysk. "On découvrira peut-être que Snoke est un Grysk et que Palpatine avait senti à quel point ils sont dangereux", ce qui expliquerait pourquoi les Sith ne sont pas allés explorer les Régions inconnus, sous l'Empire.



Si vous avez du mal à adhérer à cette théorie, sachez que l'utilisateur de Reddit explique que l'épisode 9 s'achèvera par le retour de Kylo Ren du côté Lumineux de la Force et la victoire de nos héros et héroïnes contre les Grysk.

Mais, ces derniers reviendraient dans la nouvelle saga réalisée par Rian Johnson et dont on a encore, aucun détail. Il pourrait utiliser les Gryks pour faire un lien avec Star Wars 9, avant d'entamer une nouvelle histoire, sans les Skywalker, le Premier Ordre et les Rebelles. Cette nouvelle saga "introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant [comme les Régions inconnues", selon le communiqué officiel de LucasFilm, dévoilé en novembre 2017. Il faudra s'armer de beaucoup de patience avant d'en savoir plus.