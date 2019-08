publié le 14/08/2019 à 20:01

À l'affiche de Fast & Furious : Hobbs & Shaw, Idris Elba a profité de la promotion du film pour évoquer un de ses anciens personnages Marvel. L'acteur a en effet incarné Heimdall, le gardien du Bifröst, le pont qui sépare Asgard du reste du monde, pendant 4 films : la saga Thor et l'épique Avengers : Infinity War.

Dans Infinity War, Heimdall est tué par Thanos, mais parvient, avant de rendre son dernier souffle, à envoyer Hulk sur Terre, qui prévient Tony Stark du danger. Malheureusement, Heimdall ne réapparaît pas dans Avengers : Endgame, sa mort n'étant pas le résultat du snap du Titan. Ce qui n'empêche pas Idris Elba de faire des appels du pied à Marvel pour ressusciter son personnage.

"Heimdall est un membre important de la famille divine [de Thor]. Alors vous savez, je dis simplement qu'il peut être en vie. Le personnage existe depuis longtemps dans la mythologie de Thor. Et je suis sûre qu'il y a un moyen intéressant de le ressusciter", a confié Idris Elba à ABC Radio.



Un seul retour possible

Cependant, force est de constater qu'il n'y a pas 36 solutions pour qu'Heimdall revienne dans les films. Ce serait possible avec des flash-back dans Thor : Love and Thunder ou pendant la série Loki. D'ailleurs dans ce show, le frère de Thor va voyager dans toutes les dimensions et les timelines des précédents films Marvel. Il devrait donc revoir plusieurs fois Heimdall, qui a protégé Asgard, que Loki convoite plus que tout. En effet, le Loki de la série sera le même que celui d'Avengers : cupide et prêt à tout pour monter sur le trône divin.

Si Heimdall et Loki se revoient dans la série, ils pourront se retrouver tous les deux dans Thor : Love and Thunder. En effet, le 4e film de la saga consacrée à Thor est lié à la série, puisque Loki va voyager dans le passé, mais revenir "juste pour Thor : Love and Thunder", précise le site Fandom Wire.



Le retour d'Heimdall est donc entre les mains de Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, et Taika Waititi, le réalisateur de Thor 4.