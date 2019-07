publié le 19/07/2019 à 14:59

Véritable monument culturel outre-Atlantique, la comédie musicale Cats s'apprête à faire le tour du monde grâce à une adaptation cinématographique qui arrivera en salle en décembre 2019. Avec un casting très impressionnant (Jennifer Hudson, Taylor Swift, James Corden, Rebel Wilson, Jason Derulo, Idris Elba, Ian McKellen ou Judi Dench), Cats a, sur le papier, tout pour plaire : des tableaux dansés spectaculaires et des chansons cultes.

Reste à savoir : comment faire vivre ces personnages principaux, qui sont des chats ? Sur scènes, les chanteurs et danseurs sont déguisés en félins anthropomorphiques avec des oreilles de chats sur le crane et des queues en fausse fourrure. Le Roi Lion de Disney version 2019 a prouvé qu'il était techniquement possible de donner à des animaux numériques des émotions humaines tout en maintenant un réalisme photographique. Mais Cats a fait le choix audacieux de coller au plus près à l'interprétation théâtrale de la pièce. On reconnaîtra donc les visages des acteurs et leurs pas de danse très humains.

Pour ceux qui ne connaissent pas Cats , la surprise visuelle a été particulièrement déstabilisante et même les amoureux du "musical" ont eu quelques sueurs en voyant la métamorphose de ces acteurs. Il faut dire que les effets spéciaux ne sont par toujours très léchés et que le mélange entre humanité et animalité à de quoi agacer certaines rétines. Ce que l'on pardonne avec du maquillage et des accessoires sur une scène peut être discutable avec des effets numériques et des gros plans...

Pour tous ceux qui rigolent du trailer de Cats, rappelons que la comédie musicale ressemble à ça pic.twitter.com/a27ZmCuT6N — Chloé Woitier ¿Not@Gamescom¿ (@W_Chloe) July 19, 2019