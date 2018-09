publié le 04/09/2018 à 08:30

Les fans des Gardiens de la Galaxie retiennent leur souffle. Depuis mi-juillet 2018, la franchise la plus barrée de l'univers Marvel a perdu son réalisateur James Gunn, renvoyé après la publication d'anciens tweets polémiques. Marvel et Disney ont ensuite arrêté la pré-production des Gardiens de la Galaxie 3 "pour une durée indéterminée".



L'avenir de la super-team menée par Star-Lord semble de plus en plus flou au cinéma. Et ce n'est pas Dave Bautista qui va rassurer les fans. "Nous sommes dans une situation étrange. Nous avons perdu notre réalisateur, Les Gardiens 3 est repoussé indéfiniment et je ne sais pas ce qui va advenir du film", confie l'acteur de 49 ans dans un entretien exclusif au média américain Digital Spy.



Les Gardiens de la Galaxie 3, dont le script de James Gunn est terminé depuis des mois, devait se dérouler après les événements d'Avengers : Infinity War. Le film doit avoir une réelle connexion avec Avengers 4, la suite d'Infinity War, attendu en 2019.

"La production [des Gardiens de la Galaxie 3] est vraiment arrêtée pour le moment. Et cela pourrait jouer dans le sort réservé à nos personnages dans Avengers 4. Pour être honnête, je n'ai aucune idée de ce qu'il va se passer... je sais que je suis présent dans Avengers 4, j'ai tourné mes scènes, de super scènes et j'aimerais qu'ils les utilisent. Mais je n'en sais rien", conclut-il.

"Avengers 4" sans les Gardiens de la Galaxie ?

Comme le rapporte le média Movie Web, le tournage d'Avengers 4 a repris ce mois-ci. Mais que les fans se rassurent, les nouvelles scènes tournées permettront de retrouver le Wakanda, le royaume de Black Panther et scène de bataille contre les forces de Thanos dans Avengers : Infinity War.



Aucune mention des Gardiens de la Galaxie dans ces premières informations de reshoots, mais on se doute que supprimer tout bonnement l'équipe déjantée de Marvel du film coûterait beaucoup trop cher à Disney. Et une telle décision serait dénoncée par les fans, qui ont assisté impuissants depuis l'été 2018 à l'arrêt des Gardiens de la Galaxie 3.



À moins le nouveau tournage d'Avengers 4 change une partie de l'histoire prévue, à cause du licenciement de James Gunn... Il faut donc s'armer de patience avant d'en savoir plus.