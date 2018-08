publié le 16/08/2018 à 12:04

Clap de fin pour James Gunn au sein de Disney. Après une semaine de négociations entre Marvel et Disney, après le renvoi du réalisateur, fin juillet, Variety annonce qu'il ne sera définitivement pas réembauché.



Selon le média américain, James Gunn et ses représentants ont eu "un rendez-vous de courtoisie" avec Alan Horn, le président de Disney, pour clarifier la situation. C'est lui qui avait pris la décision de renvoyer le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, après la publication d'anciens tweets polémiques par le média conservateur The Daily Caller.

D'autres sources affirment que Kevin Feige, le président de Marvel Studios, n'était pas présent à cette réunion, alors qu'il tentait depuis quelques semaines de négocier le retour de James Gunn au sein de l'entreprise. Il se serait donc rangé du côté de Disney. Pour le moment, les membres du casting des Gardiens de la Galaxie n'ont pas réagi sur les réseaux sociaux. Fin juillet, la super-équipe avait pris la défense du réalisateur avec une lettre ouverte.

Quid des "Gardiens de la Galaxie 3" ?

Pour le moment, ni Marvel, ni Disney n'ont commenté l'information de Variety. Le média américain avance qu'une fois Kevin Feige de retour de ses vacances, "Disney et Marvel continueront de chercher un nouveau réalisateur". D'autres sources signalent que le scénario de James Gunn sera conservé pour le film, mais qu'il sera changé pour être fidèle au style de son remplaçant ou sa remplaçante. Mais qui pourrait accepter de tourner le dernier volet de la saga dans de telles conditions ? Malgré tout, le tournage des Gardiens de la Galaxie 3 est maintenu pour 2019, pour une sortie en 2020.