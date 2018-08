publié le 27/08/2018 à 17:20

Coup dur pour Les Gardiens de la Galaxie 3. En l'espace de deux mois, le film a perdu son réalisateur James Gunn et se retrouve complètement mis à l'arrêt. Cette dernière information a été dévoilée par le très renseigné The Hollywood Reporter.



Des sources affirment au média américain que la petite équipe de pré-production des Gardiens de la Galaxie 3 a été "licenciée" et qu'elle est libre "de chercher du travail". Le film, dont le scénario est terminé depuis quelques mois, est donc à l'arrêt pour une durée indéterminée. Au départ, le tournage des Gardiens de la Galaxie 3 devait commencer en 2019, pour une sortie prévue en 2020.

Toujours selon THR, Marvel et Disney recherchent activement un nouveau réalisateur après le renvoi de James Gunn, mis en cause par d'anciens tweets polémiques. Si au départ, d'autres sources annonçaient que le réalisateur pourrait revenir, Marvel et Disney ont définitivement entériné l'affaire à la mi-août 2018. Reste à savoir qui accepterait de remplacer de James Gunn dans de telles conditions. Selon certaines rumeurs, Taika Waititi (Thor : Ragnarok) pourrait prendre les commandes du long-métrage de la saga la plus déjantée de Marvel.