publié le 10/10/2018 à 11:42

C'est un twist digne d'un scénario hollywoodien. Le réalisateur James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie), renvoyé par Marvel et Disney au cours de l'été 2018, pour la publication d'anciens tweets polémiques, a rejoint DC Comics.



Si certaines rumeurs annonçaient que James Gunn rejoindrait effectivement l'ennemi historique de la Maison des Idées, l'information exclusive du média The Wrap a pu en surprendre plus d'uns. Le réalisateur de la saga déjantée des Gardiens de la Galaxie devient le scénariste de Suicide Squad 2. Warner Bros a d'ailleurs confirmé l'information au média Polygon.



Sur Twitter, Borys Kit, journaliste pour le très renseigné The Hollywood Reporter, a ajouté de l'eau au moulin en expliquant que Suicide Squad 2 ne sera pas la suite de Suicide Squad et qu'il prendra "une toute nouvelle tournure. Mais, il n'est pas clair, si cela signifie une refonte totale du casting par la même occasion". Difficile encore de savoir si Margot Robbie (Harley Quinn), Deadshot (Will Smith) ou encore le Joker (Jared Leto).

Dave Bautista veut rejoindre James Gunn et DC Comics

Depuis le début de"l'affaire James Gunn", Dave Bautista (Drax le Destructeur) est vent debout. Après avoir déclaré qu'il avait "la nausée de travailler pour Disney" et qu'il n'est pas sûr de revenir en tant que Drax si Les Gardiens de la Galaxie 3 finit par se réaliser, l'acteur a tweeté immédiatement qu'il est prêt à rejoindre DC Comics pour suivre James Gunn. Un message peu surprenant vu le soutient infaillible de l'acteur pour Gunn. Reste à savoir comment l'histoire se terminera.

Where do I sign up! James Gunn Boards ‘Suicide Squad 2’ To Write And Possibly Direct – Deadline https://t.co/OwdDbAm1Ks — Dave Bautista (@DaveBautista) 9 octobre 2018