publié le 14/09/2018 à 16:04

Nebula reprend du service dans Avengers 4. Son interprète Karen Gillan a révélé via Instagram qu'elle était bien présente sur les reshoots du film. Des clichés qui pourront augmenter l'impatience des fans, avant la sortie du film en mars 2019. Attention, la suite contient des spoilers.



Dans sa story Instagram, Karen Gillan a publié une photo où l'on découvre tous ses réveils (très matinaux) avant sa reprise du tournage. Le plus intéressant n'est autre que le texte : "Vous savez ce que cela veut dire... Nebula a encore des choses à régler avec papa [Thanos]". Dans Avengers 4, nul doute que la lutte de Nebula contre Thanos sera plus personnelle que celle des Avengers survivants.

En effet, Thanos l'a torturé physiquement et psychologiquement pendant toute sa vie. Comme on l'apprend dans Les Gardiens de la Galaxie 2, dès que Nebula perdait un combat contre Gamora, Thanos lui enlevait un organe et le remplaçait par une pièce mécanique. Et alors que les deux sœurs arrivent à faire la paix, Thanos sacrifie Gamora pour récupérer la Pierre de l’Âme dans Avengers : Infinity War.

Karen Gillan a rejoint le nouveau tournage d'"Avengers 4" Crédit : capture d'écran Instagram

Nebula et Mantis, meilleures amies dans "Avengers 4" ?

Karen Gillan peut compter sur Pom Klementieff (Mantis) pendant ses heures de maquillage avant de se transformer en Nebula. Les deux héroïnes devaient d'ailleurs se rapprocher dans Avengers 4 et devenir meilleures amies. C'est en tout cas ce que suggère le média américain Digital Spy, en rapprochant le #nebulaandmantis utilisé par Karen Gillan et une de ses interviews pour le média Fandango en août 2018.



" Je sais qui est sa nouvelle BFF, mais je ne peux pas vous le dire. Cependant, je vous promets que c'est brillant, inattendu et super bien"', tease alors l'actrice.

So @karengillan says Nebula has a new BFF in #AvengersInfinityWar & that it's a brilliant choice. Any hints @JamesGunn?? pic.twitter.com/TFk266k1DT — Erik Davis (@ErikDavis) 7 août 2017

Un duo qui ne manquera pas d'ajouter un rebondissement dans Avengers 4. Violente, solitaire et sur la défensive, on a du mal à imaginer Nebula devenir amie avec Mantis. Quoique... Les pouvoirs d'empathie de cette dernière pourraient avoir un effet apaisant sur Nebula, qui depuis la mort de sa sœur n'est plus la guerrière tête brûlée des Gardiens de la Galaxie. Affaire à suivre.