Ian Malcolm, John Hammond, Ellie Sattler et Alan Grant dans "Jurassic Park"

publié le 25/09/2019 à 17:33

Excellente nouvelle pour les fans de Jurassic Park. 16 ans après leur aventure sur Isla Nublar, Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) et Ian Malcolm (Jeff Goldblum) reprennent de retour au cinéma dans Jurassic World 3.



Depuis la nouvelle saga consacrée aux dinosaures de l'imaginaire de Steven Spielberg, Jeff Goldblum avait repris son rôle originel dans Jurassic Park 2: Le monde perdu avec Julianne Moore et Jurassic World 2, aux côtés de Bryce Dallas Howard et Chris Pratt.

Le média américain Variety, qui a révélé l'information, précise que Colin Trevorrow qui a réalisé les deux précédents films de la franchise, tournera ce troisième long-métrage. Steven Spielberg en sera le coproducteur exécutif. Jurassic World 3 est attendu pour le 21 juin 2021 aux États-Unis. Il faudra s'armer de patience avant de découvrir les premières photos des retrouvailles entre Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm en compagnie des dinosaures.