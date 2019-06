publié le 06/06/2019 à 19:10

Nouveau séisme sur le terrain des T-Rex et autres dinosaures. Deux ans après le second volet de Jurassic World - le troisième arrive le 9 juin 2021 - le studio Universal s'est allié à DreamWorks pour une série d'animation, Jurassic World : Camp Cretaceous. Les épisodes seront à découvrir sur Netflix en 2020.



Les premières images ont été dévoilées dans un teaser de quelques secondes sur Twitter : dans une nature luxuriante, un vélociraptor débarque au milieu des fougères. Après un cri perçant, rappelant avec émotion les précédents volets, la bête reptilienne s'attaque à la caméra.

L'histoire est présentée comme un spin-off - même univers mais personnages différents - de Jurassic World : les héros Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) et Owen Grady (Chris Pratt) laissent place à six adolescents. Toujours sur la terrible Isla Nublar, ils devront évidemment survivre alors que les dinosaures dominent encore l'île. Et comme d'habitude, aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur.

Steven Spielberg, le papa de la saga d'origine, Jurassic Park (1993) et qui avait laissé la main au réalisateur Colin Trevorrow pour le sequel, est producteur exécutif. On aurait pu croire que le cinéaste se serait opposé à la diffusion sur Netflix au vue de sa bataille acharnée contre la plateforme californienne mais il n'en est rien. Les trois premiers volets de la saga sont d'ailleurs également disponibles sur la plateforme depuis mars 2019.

