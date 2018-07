publié le 19/07/2018 à 13:13

C'est un hommage surprenant à Jurassic Park. Pour les 25 ans du film de Steven Spielberg, la chaîne de télévision Now TV a exposé une statue géante de Jeff Goldblum sur les bords de la Tamise à Londres.



L'acteur, qui incarne le professeur Ian Malcolm, dans les films Jurassic Park, Le Monde perdu : Jurassic Park et Jurassic World 2, est représenté dans sa célèbre pose lascive où il est allongé avec sa chemise ouverte. Cette scène se déroule dans le premier Jurassic Park lorsque le Professeur reprend son souffle après avoir échappé au T-Rex. L'image devenue culte n'a pas pris une ride depuis un quart de siècle.

Si Jeff Goldblum n'a pas encore réagi à cette statue de 7,60 mètres, les touristes, Londoniens et Londoniennes ne manquent pas de prendre la pose au côté de l'oeuvre pesant plus de 150 kilos. La chaîne britannique a d'ailleurs installé des chaises longues et des sièges pour inviter le public à se photographier devant le personnage.