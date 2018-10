"Avengers 4" : le déroulé, scène par scène, du trailer qui aurait fuité

publié le 26/10/2018 à 12:54

La bande-annonce du prochain Avengers 4, la suite très attendue d'Avengers: Infinity War, a-t-elle été aperçue par des petits curieux ? C'est ce que certains internautes veulent faire croire sur les réseaux sociaux et dans le royaume des théories plus ou moins bancales et des fuites en tout genre : Reddit.



Marvel entend conserver ses secrets encore longtemps. Et naturellement, les internautes et fans des Avengers n'aiment pas attendre. Depuis plusieurs jours, de nombreux détails sur une supposée bande-annonce mystérieuse émergent sur Internet. Certains internautes expliquent avoir eu accès à un visionnage de ce fameux montage promotionnel. Pourtant le film, sans doute la plus grosse sortie cinéma de l'année prochaine avec Captain Marvel ou le dernier volet de Star Wars, est en pleine post-production.

Attention, s'il est impossible de vérifier la véracité des éléments décrits par ces internautes, ceux-ci pourraient être des spoilers si ces sources sont bien informées. Si vous ne voulez rien savoir, faites demi-tour. Beaucoup de commentaires expliquaient d'ailleurs ne pas croire un traître mot de cette description (logique et construite avec ce que l'on peut d'ores et déjà imaginer pour ce prochain film). Certains avançaient des scénarios très différents avec une foule de détails. D'autres pointaient du doigt que ce post avait été supprimé de Reddit et qu'une telle censure était peut-être un signe encourageant...

La description de la bande-annonce

La bande-annonce débuterait, d'après le message de Reddit conservé par les journalistes britanniques de The Express, avec le gantelet de Thanos endommagé sur une planète agraire. On entendrait la voix de Tony Stark déclarer : "Nous étions destinés à perdre". Une musique épique commencerait alors. La scène suivante se déroulerait au Wakanda où Steve Rogers, alias Captain America, dirait : "Nous sommes venus si loin". Tony, Nebula et les autres héros survivants s'avanceraient alors pour rejoindre Steve Rogers.



Suivraient ensuite les images de la bataille de New York, en 2012, avec un Loki visiblement secoué en haut de la tour Stark. M’Baku apparaîtrait sur le trône du Wakanda, entouré de sa garde royale. De leur côté, Shuri et Bruce Banner (Hulk), nos deux scientifiques préférés, travailleraient sur un projet secret. Black Widow, dans une tenue de combat, apparaîtrait ensuite dans la maison de Hawkeye (rappelez-vous l’Ère d'Ultron). La maison semble avoir été attaquée et l'espionne observerait une carte pour éventuellement retrouver l'archer. Thanos ferait aussi une courte apparition dans les rues de New York avec une spectaculaire épée à la main, dans une ruelle de New York. Une silhouette sombre et inconnue, encapuchonnée avec des yeux luisants, ferait enfin son apparition.

On verrait ensuite Scott Lang, sans son costume, courir à travers des explosions. Il aurait survécu en étant dans le royaume quantique. Thor ensuite, avec Valkyrie, seraient à bord d’un vaisseau Kree. Il dirait : "Si les histoires sont vraies, vous êtes le dernier espoir de notre univers. Si une telle chose existe encore". Peut-être parle-t-il à Carole Danvers, la future Captain Marvel ? Tony Stark, plus âgé, traverserait ensuite le QG du SHIELD avec une mallette orange à la main.



Scène suivante : Bruce Banner fuirait quelque chose d’indéterminé. Retour sur Scott Lang avec son costume d’Ant-Man cette fois. il semble être téléporté contre son gré vers un endroit désolé. Rocket est avec Nebula en train de trafiquer des armes. Iron Man ferait ensuite son entrée avec son armure et Hulk. Thanos échangerait avec eux un sourire. War Machine, Black Widow et Captain America seraient au Japon avec Ronin, anciennement Hawkeye. Ils seraient entourés de membres de la pègre japonaise, les Yakuzas. Au Sanctuaire, Wong essayerait de communiquer avec l’âme de Dr Strange, grâce à un sortilège. Tony Stark et Scott Lang, côte à côté, marchent, plus âgés, dans un New York post-apocalyptique...

Captain Marvel flotterait ensuite, menaçante avec ses pouvoirs bien en évidences : poings serrés et yeux illuminés. Thanos serait montré, dans la Pierre de l’âme, avec une Gamora enfant, comme dans la fin d'Infinity War, en train de lui hurler dessus. Loki et Thor combattraient ses Chitauri ensemble tandis que Tony Stark confierait un nouveau bouclier à Captain America dans la salle du trône du Wakanda.



Iron Man et Ant-Man ouvriraient alors leur mallette. Scott Lang lui remettrait un bracelet. Stark s’exclamerait alors : "Comment ? Est-ce possible ?" Les deux compères voyageraient dans temps via le royaume quantique pour revenir en pleine bataille de New York de 2012. La scène finale montrerait une pierre de l’Infini disparaître du gant endommagé de Thanos. Thanos apparaîtrait en colère avant de sourire visiblement amusé par les efforts de nos héros avant que le titre ne s'affiche : Avengers: Annihilation.



Pour un premier trailer, ce serait beaucoup d'informations, ce qui, chez RTL Super, nous laisse interrogatifs... Il faudra attendre les vidéos officielles dans les prochains mois pour vérifier toutes ces rumeurs.