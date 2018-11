publié le 29/11/2018 à 16:33

La saison 8 de Game of Thrones promet de faire pleurer de nombreux fans. La chaîne américaine HBO a confirmé qu'un épisode spécial de Game of Thrones va réunir tous les personnages disparus des précédentes saisons, comme les membres de la famille Stark (Ned, Robb, Caitlyn) ou encore le redoutable Khal Drogo.



Cependant, cet épisode ne sera pas diffusé à la télévision. Il sera disponible exclusivement dans un coffret qui regroupe toutes les saisons de Game of Thrones, comme le précise le média américain EW. L'épisode des retrouvailles tant attendues sera dévoilé "en 2019", sans plus de précisions, probablement après la diffusion sur HBO et OCS de l'ultime saison.

La nouvelle devrait créer un sacré ascenseur émotionnel chez les fans, qui auraient pu penser retrouver Ned Stark à la télévision. Il faudra donc patienter jusqu'à la sortie de ce coffret DVD pour en savoir plus sur cette réunion spéciale. Dans tous les cas, la saison 8 de Game of Thrones sera diffusée à partir d'avril 2019.