La bande-annonce de la saison 8 de Game of Thrones est attendue de pied ferme. Après deux teasers diffusés pendant le mois de janvier 2019, les fans espèrent découvrir de longues images de cette ultime saison.



Dans un entretien pour EW, les showrunners David Benioff et Dan Weiss ont assuré qu'un vrai trailer (les deux précédents sont un extrait d'un épisode et une mise en scène qu'on ne verrait pas dans la saison 8), est prévu. "J'aurais adoré qu'il n'y ait pas de bande-annonce. J'aimerais juste que les gens se disent : 'Crois-moi, il faut que tu vois cela [la saison 8]'", démarre pourtant Dan Weiss.

Les showrunners pourraient effectivement se passer de bande-annonce, puisque dans tous les cas, le public sera rivé devant son écran le 14 avril 2019 aux États-Unis, et le lendemain en France. Mais, ce n'est pas ce que David Benioff et Dan Weiss ont prévu. "Quand nous sommes allés voir Ready Player One avec nos enfants et qu'ils ont projeté la bande-annonce de Westworld [avant le film], on s'est dit : 'Ah oui, il faut qu'on fasse comme ça'", poursuit Dan Weiss.

Quand pourrait enfin sortir la première bande-annonce ?

Si on se base sur les précédentes dates des bandes-annonces de la série, on remarque qu'elles sont généralement diffusées en mars. Par exemple, le premier trailer de la saison 7 était sorti le 10 mars 2017, celui de la saison 6 le 8 mars 2016, et le second de la saison 4, le 19 mars 2014. La bande-annonce de la saison 8 pourrait donc être dévoilée dans les deux premières semaines de mars 2019, si HBO continue "son calendrier". Encore un peu de patience !