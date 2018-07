publié le 28/09/2016 à 11:42

Le voyage dans l'univers de Doctor Strange s'annonce épique. Pour son dernier trailer avant sa sortie officielle, le magicien de Marvel nous entraîne dans un monde renversant, bourré de magie, d'arts mystiques et d'humour. Benedict Cumberbatch donne enfin une chance au célèbre Doctor de faire vibrer les fans au cinéma. Dans ce trailer, on flirte avec l'environnement de Christopher Nolan avec Inception : les immeubles bougent, fondent et se tordent au gré de pouvoirs surpuissants.





"Et si je vous disais que la réalité que vous connaissez est une parmi tant d'autres ?", demande l'Ancient One (Tilda Swinton), le mentor de Doctor Strange à notre héros. Le ton est donné. Dans ce film, il faudra oublier tout ce qu'on connaît de notre univers, notre réalité et surtout des précédents films Marvel. Mais, loin de perdre les spectateurs, Doctor Strange fascine et attire la curiosité. Sans oublier de faire sourire, avec les répliques de Mads Mikkelsen, grand ennemi du Doctor dans le film.

Avant-première "Doctor Strange" au Comic Con 2016

"Les Avengers protègent le monde des dangers physiques. Notre rôle est de le protéger contre les forces mystiques", explique-t-on ensuite au Sorcier Suprême. Une petite phrase qui permet d'annoncer que Doctor Strange sera en toute logique au casting d'Avengers : Infinity War, pour prêter main-forte à la super-équipe contre Thanos. En attendant, on pourra découvrir ce personnage singulier de la Maison des Idées en avant-première au Comic Con de Paris le 23 octobre prochain et dans les salles françaises le 26 octobre.