publié le 11/08/2018 à 18:35

Mais que se passe-t-il chez Sony Pictures ? La société de production vient d'annoncer plusieurs spin-off liés à l'univers de Spider-Man pour les prochaines années. Si certains sont connus du grand public depuis de nombreux mois grâce à quelques fuites, d'autres sont de véritables surprises.



Sony Pictures prépare d'ores et déjà l'après Venom. C'est en octobre prochain que sortira le film de Ruben Fleischer, avec Tom Hardy dans le rôle du plus grand ennemi de Spider-Man. Dans un entretien au magazine Variety, Sanford Panitch, président de Columbia Pictures et superviseur de l'univers Sony Pictures a dévoilé le calendrier Sony.

"Nous voulons être fidèles aux comics (...) Spider-Man est connecté à plein de personnages. Il y a des méchants, des héros, des anti-héros et beaucoup de personnages féminins qui sont authentiques, de toutes formes et uniques. Il n'y aucune raison pour que les personnages Marvel n'embrassent pas la diversité", a confié l'homme d'affaires. Quels sont donc ces prochains films ? RTL Super fait le point.

"Spider-Man : New Generation", un film sur l'autre Homme-araignée

Miles Morales, le héros de "Spider-Man : New Generation" Crédit : capture d'écran

Préparez-vous à entrer dans un univers où vous croiserez deux Spider-Man. Vous avez bien lu. Dans Spider-Man : New Generation (prévu pour décembre 2019), Sony Pictures entraînera le public dans un film d'animation grandiose consacré à Miles Morales, le Spider-Man issu d'un univers parallèle à celui de Peter Parker. L'adolescent a lui aussi été mordu par une araignée génétiquement modifiée.



Peter Parker est d'ailleurs présent dans cette histoire. Il va enseigner (plus ou moins) au jeune homme comment devenir un super-héros. L'occasion pour les néophytes d'en savoir plus sur Miles Morales, le nouveau Spider-Man très populaire dans les comics, mais aussi de Gwen Stacy (incarnée par Emma Stone dans The Amazing Spider-Man) dans le costume de Spider-Gwen.

Silk, la super-héroïne aperçue dans "Spider-Man : Homecoming"

Cindy Moon alias Silk est liée à l'univers de Spider-Man Crédit : Marvel

Sony Pictures se met au girl power. La société de production prépare un film centré sur les origines de Cindy Moon, alias Silk, une jeune américano-coréenne qui a été mordue par la même araignée que Peter Parker. Elle possède des pouvoirs liés à l'araignée mais une agilité surhumaine et un sens d’araignée (qu'elle appelle le Silk Sense) supérieurs à celui de l'adolescent.



On aperçoit rapidement Cindy Moon dans Spider-Man : Homecoming où elle est incarnée par Tiffany Espensen (Les Aventures de Bucket et Skinner). Pour ce qui est de son film, Variety rapporte qu'Amy Pascal (Spider-Man : Homecoming et Venom) sera à la production.

Morbius, le vampire bientôt incarné par Jared Leto

Morbius est un vampire et ennemi de Spider-Man Crédit : Marvel Comics

En novembre dernier, The Hollywood Reporter a révélé que Sony développait un film centré sur le vampire Morbius. Prix Nobel de chimie, Michael Morbius (son nom dans le civil) souffre d’une pathologie sanguine incurable. C’est en combinant du sang de chauve-souris et des électrochocs qu’il espère trouver le remède ultime. S’il survit bien à sa maladie, ce n’est pas sans dommage collatéral : le scientifique se transforme en vampire insatiable. Devenant, dès lors, l'un des ennemis jurés de "Spidey".



Comme le rappelle Variety, c'est Jared Leto, le Joker de Suicide Squad, qui incarnera le personnage sous la direction de Daniel Espinosa (Life : Origine inconnue). Aucune date de tournage, ni de sortie n'ont été cependant annoncées.

"Black Cat & Silver Sable" : le spin-off devient deux films séparés

Silver Sable et Black Cat, prochaines héroïnes Marvel au cinéma Crédit : Marvel

L'été dernier, Sony a annoncé en grandes pompes Black Cat & Silver Sable, le premier spin-off de Spider-Man consacré à des héroïnes. Silver Sable, de son vrai nom Silver Sablinovia, est une mercenaire connue à l'international. Black Cat, alias Félicia Hardy, est une cambrioleuse de haut vol. Certains pourraient la comparer à Catwoman, sauf qu'elles ne font pas partie du même univers : Black Cat est liée à Spidey (Marvel) et non à Batman (DC Comics).



Le long-métrage doit être réalisé par Gina Prince-Bythewood (Cloak & Dagger) et le script écrit par Lisa Joy (Westworld). La sortie est fixée pour le 8 février 2019. Mais, en juin dernier, on apprend que le film est retiré du calendrier officiel de Sony Pictures avant que la société annonce ce mois-ci que le spin-off sera scindé en deux films.



"Nous pensons que Black Cat est un personnage suffisamment solide par lui-même, avec une excellente histoire et largement de quoi faire pour justifier le fait qu'elle ait son propre film", a expliqué Sanford Panitch.

Kraven le Chasseur, l'homme qui traque Spider-Man

Kraven le Chasseur est né dans les comics en août 1964 Crédit : Marvel

Le scénariste Richard Wenk (Equalizer 2) a été engagé par Sony pour plancher sur le script des aventures de Kraven le Chasseur. Ce personnage est né dans les comics en 1964. De son vrai nom Serguei Kravinov, il s'avère être l'un des ennemis les plus redoutables de Spidey et le frère du Caméléon.



Serguei obtient une force et une vitesse surhumaine après avoir rencontré un sorcier africain. Il n'a alors plus qu'un seul but : devenir le chasseur parfait. Et très rapidement, il se met à traquer l'Homme-araignée pour posséder le plus beau trophée de chasse. Il s'associe même un moment avec le Bouffon Vert, mais échoue à capturer notre héros.

Nightwatch, l'homme masqué

Nightwatch Crédit : Marvel comics

Sony recherche un scénariste pour le film consacré à Nightwatch, le justicier afro-américain. Né dans les comics en 1993, il est assez méconnu du grand public. Dans la vie, Nightwatch se nomme Kevin Trench. Il n'a pas de super-pouvoirs, mais un costume qui lui permet d'accroître sa force, ses sens et sa vitesse, tout en le protégeant de la douleur. Selon Collider, le réalisateur Spike Lee (Do The Right Thing, Malcolm X, BlacKkKlansman : J'ai infiltré le Ku Klux Klan) pourrait signer le long-métrage.



Jackpot, la justicière

Jackpot est un nom de code partagé par deux héroïnes Marvel : Sara Ehret and Alana Jobson Crédit : Marvel comics

Enfin, c'est une autre héroïne de l'univers de Spider-Man qui aura droit à son film. Jackpot est au départ Sara Ehret, une assistante de recherches qui travaille dans les laboratoires de Phelcorps Labs, une filiale d’Osborn Industries.



Enceinte de cinq mois, elle s'injecte par accident le rétrovirus du Lot 777 destiné à soigner la maladie de Parkinson. Sara tombe alors dans le coma, mais parvient à mener sa grossesse à terme. Avec le Lot 777, le personnage possède une force, agilité et vitesse surhumaines. Peu expérimentée aux combats à mains nues, elle prend l'identité de Jackpot qu'elle transmet ensuite à son amie : Alana Jobson.