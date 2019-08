publié le 10/08/2019 à 08:05

Encore un pas vers plus d'inclusivité. La maison des idées serait en train d'organiser des castings pour trouver la toute première interprète d'une héroïne transgenre pour le Marvel Cinematic Universe. Cette actrice pourrait incarner le seul personnage transgenre de l'univers Marvel : Sera.

Selon le média américain Geeks WorldWide, le nom de code du casting est "Jessica". Le média aurait appris que les studios Marvel recherchent une actrice transgenre, qui aurait une vingtaine ou une trentaine d'années et qui pourrait être de toute "origine ethnique". Si les scénaristes s'en tiennent au contenu des comics, ce personnage devrait intégrer le casting de Thor : Love and Thunder et donc rejoindre Natalie Portman qui interprétera Mighty Thor.

Sera pourrait être la seule super-héroïne transgenre de l'univers Marvel. Elle a été créée en 2015 par Marguerite Bennett, Kieron Gillen et Phil Jimenez et fait sa première apparition dans le comics Angela: Asgard's Assassin #1. Découvrez l'histoire de cette héroïne, née homme à Heven (anciennement le dixième royaume d'Asgard) qui devient experte de la magie.

Sera et Angela Crédit : Comics Marvel

Sera est née Anchorite à Heven, le 10e royaume d'Asgard

Sera est un Ange né homme à Heven (anciennement le dixième royaume d'Asgard). Heven est séparé du reste d'Asgard après une guerre initiée par les Anges. Alors qu'elle est bébé, Aldrif, la fille du roi Odin, est laissée pour morte par la reine des Anges. Sauvée par une de des servantes de la Reine, Aldrif est rebaptisée Angela et élevée par cette dernière. Asgard est par la suite composé de neuf mondes, et Thor, le fils d'Odin, en est à un moment le souverain.

Au début, Sera était membre des Anchorites, une communauté composée d'Anges hommes qui dédient leur vie au silence, à l'isolement et à la prière. Comme il est écrit sur le site Marvel-world, chez les Anges d'Heven (le dixième Royaume d'Asgard), un homme naît toutes les 100 naissances. Comme ils sont rares et qu'ils naissent sans ailes, ils sont considérés comme fragiles et précieux et doivent vivre toute leur vie reclus dans un Temple à prier pour les Anges morts, pendant que les femmes les défendent et combattent. Les moines sont protégés par les "Hiérophantes". Sera y a été élevée mais a toujours su qu'elle n'était pas à sa place parmi eux. Ni en tant qu'Anchorite, ni en tant qu'homme.

Les Anchorites (Terre-616) dans "Angela : Asgard's Assassin" Vol.1 Crédit : Comics Marvel

Aventurière et magicienne au côté d'Angela

Sa vie change profondément lorsqu'elle rencontre Angela alias Aldrif Odinsdottir [une des héritières au trône d'Asgard, la demi-soeur de Thor et Loki ndlr], une puissante guerrière venue tuer un monstre qui s'en prenait au temple des Anchorites. À cette occasion, Sera l'aide à combattre et lui sauve la vie avant de lui révéler qu'elle se sent femme. Elle lui demander ensuite de l'emmener : "Je suis Sera. J'ai toujours été Sera. Je ne suis pas à ma place ici. S'il te plaît... Sors moi de là". Pour la remercier, Angela accepte de la laisser vivre avec elle, en tant que femme.

Angela et Sera partent ensemble après avoir combattu le monstre du Temple des Anchorites Crédit : Capture d'écran des Comics Marvel

Même si elle a déjà des connaissances, Angela entraîne Sera au combat. Elle a déjà des bases de magie, malgré le fait que les Hiérophantes avaient interdit son apprentissage dans le Temple des Anchorites et au fur et à mesure, elle devient experte. C'est un Ange donc elle est particulièrement résistante, endurante et puissante.

L'Ange Sera Crédit : Marvel Comics

Angela et Sera vivent ensemble de nombreuses aventures, notamment dans le comics Angela : Asgard's Assassin #1, et finissent par tomber amoureuses. Leur histoire d'amour profonde et passionnée, dans les comics, est le fil conducteur de toutes leurs actions. Selon le Marvel Fandom, lorsque Sera est tuée, Angela part à sa recherche sur le Royaume de "Hel", devient la nouvelle reine du royaume, et leurs aventures continuent de plus belle.

Angela et Sera Crédit : Comics Marvel

Elle devrait bientôt rejoindre le MCU

Si ces personnages intègrent Thor 4, cela signifierait que le royaume de Heven y jouera un rôle important, que les fans rencontreront les Anges, peut-être même les Anchorites. Nous pourrions même éventuellement retrouver Odin, qui pense que sa fille Aldriff est décédée, tuée par la reine des Anges (c'est en fait Angela).

Thor : Love and Thunder sera réalisé par Taika Waititi, le réalisateur du coloré Thor : Ragnarok. On sait déjà que Natalie Portman sera au casting avec Tessa Thompson (elle incarne Valkyrie) et Chris Hemsworth (Thor), que le film sera tourné en Australie en août 2020.



Thor : Love and Thunder sortira dans les salles le 3 novembre 2021.