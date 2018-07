VIDÉO - "Robins des Bois" : un nouveau trailer explosif avec Taron Egerton

publié le 19/07/2018 à 14:33

Robin des Bois fait son grand retour. Le légendaire justicier socialiste revient sous les traits de l'acteur britannique Taron Egerton (Kingsman : Services secrets), accompagné de Jamie Foxx. Cette énième adaptation, du célèbre héros à l'arc, aura pour objectif de moderniser le personnage.



Dans la bande-annonce on aperçoit un Robin des Bois beaucoup plus jeune que ne l'ont été les précédents acteurs, Kevin Costner (en 1991) et Russell Crowe (en 2010). Effets spéciaux gargantuesques et scènes d'actions très rythmées, le film mise sur une réalisation très hollywoodienne.

Un concentré d'action dans lequel on voit le héros, combattre la corruption comme il aime si bien le faire. Au casting, on retrouve aussi Jamie Dornan (Cinquante nuances de Grey) ainsi que Eve Hewson (Le pont des espions). À noter que le film est produit par Leonardo Dicaprio.

Robin des Bois est attendu dans les salles obscures le 28 novembre 2018.