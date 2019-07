publié le 20/07/2019 à 09:56

La saison 9 de The Walking Dead a beau ne pas avoir captivé tous les fans, la saison 10 reste attendue de pied ferme. Annoncée pour le 7 octobre 2019 en France sur OCS, elle a dévoilé son premier trailer lors du Comic-Con San Diego, le 19 juillet 2019.

L'occasion pour les fans de percer quelques mystères de ces prochains épisodes, dont on ignore encore s'ils seront marqués par le départ de Michonne (Danai Gurira) et le retour de Maggie (Lauren Cohan). Pour le moment, les deux actrices de The Walking Dead n'ont pas donné plus de détails sur les rumeurs.

En attendant d'avoir les réponses, la showrunner Angela Kang a accordé un long entretien au média américain Entertainment Weekly. Qu'en retenir quatre mois avant la diffusion de l'épisode 1 de la saison 10 ? Et les infos ont-elles ce qu'il faut pour captiver les téléspectateurs et les téléspectatrices ? Attention, la suite du texte contient des spoilers.

Cette saison traitera de traumatismes et du stress post-traumatiques

Les fans l'ont bien compris depuis la saison 1, vivre dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies et où tous vos proches sont morts ou menacé n'a rien de reposant. Bien que l'espoir d'un monde meilleur soit souvent au cœur des épisodes, la série n'en reste pas moins sombre.

La saison 10 n'échappera pas à cela, surtout après l'arrivée des Chuchoteurs dans la saison 9, qui ont, faut-il encore le rappeler, massacré un petit groupe de la Colline dont Henry et Enid. Alpha et ses Chuchoteurs ont réussi à traumatisé les héros et les héroïnes, qui doivent apprendre à vivre avec leurs règles. "Nous faisons face aux nombreux problèmes liés aux traumatismes des gens, à et ce qui est réel ou non. Ces traumatismes mèneront les illusions, les amnésies et le stress post-traumatique", précise la showrunner Angela Kang à EW.

La relation entre Alpha et Beta développée

Lors de la Walker Stalker Convention, grand rassemblement de fans de The Walking Dead, à Londres fin mars 2019, Ryan Hurst (Beta) qui a fait ses premiers pas dans la série sous le masque de Beta, a en effet confié : "Pourquoi Beta, ce géant psychopathe suit partout Alpha ? Dans la saison 10, Angela [Kang, la showrunner] et moi, nous avons exploré leur relation pour avoir certaines réponses. On essaye de voir s'il peut exister des divergences entre eux. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire". La showrunner a donné plus de précisions en expliquant qu'Alpha et Beta ont "leur propre problème dans leur groupe" et qu'il y aura des échanges "intéressants" entre ces deux groupes et le conflit à la frontière.

Dante, un des nouveaux personnages au casting

"Dante est quelqu'un d'espiègle, tantôt charmant, tantôt agaçant, qui peut vous envoyer son poing dans la figure, mais il a une présence intéressante dans les comics", décrit Angela Kang, la showrunner de The Walking Dead au média américain Entertainment Weekly. Membre de la Colline, Dante, âgé d'une vingtaine d'années est d'une loyauté remarquable envers sa communauté. "Il aura un rôle important dans l'histoire d'Alexandria", explique la showrunner.

Dante est membre de la Colline Crédit : Editions Delcourt

Il y aura un petit saut dans le temps

La saison 10 se déroulera "quelques mois probablement" après les événements de la saison 9. "J'ai l'impression que le temps qui passe dans l'émission se voit avec les enfants [Judith, Rick Junior...]. Nous avons donc vu Rosita très enceinte l'année dernière et je dirais que cela a changé [elle aura donc accouché]", résume Angela Kang. Plus encore, Alexandria, la Colline, le nouveau Royaume vivent avec les lois "imposées par les Chuchoteurs et nous verrons que certaines personnes ont réalisé des choses inattendues pour faire face au traumatisme de la saison dernière", poursuit-elle.