publié le 04/09/2018 à 19:59

Sept mois avant sa sortie, Avengers 4 repart en tournage. Le mot "reshoot" a de quoi donner des sueurs froides aux fans de Marvel, même s'il n'est pas forcément synonyme de catastrophe annoncée. Heureusement, les premières informations disponibles (non-officielles) sont plutôt rassurantes. Attention, spoilers à la suite du texte.



Avengers 4 est en phase de post-production, après un tournage qui a suivi celui d'Avengers : Infinity War. Mais le 31 août 2018, le compte Twitter Atlanta Filming, qui recense tous les tournages dans la ville et ses alentours, a annoncé que le film allait passer par la case reshoots.

Ce nouveau tournage ne devrait d'ailleurs pas tarder à démarrer. Plus encore, le média a dévoilé quelles seront les fameuses scènes supplémentaires prévues, alors qu'on ignore encore le titre définitif du film et son intrigue officielle.

Des scènes supplémentaires au Wakanda

Voilà de quoi réjouir les fans de Black Panther. Selon Atlanta Filiming, dont le tweet a été supprimé depuis, mais dont une capture d'écran a été réalisée par Comic Book : "Si l'on se base sur les lieux de tournage et le casting, il semblerait qu'Avengers 4 aura plus de Black Panther qu'Infinity War. Il s'agirait donc moins de reshoots que de tourner des scènes supplémentaires".



L'information reste à prendre avec des pincettes. Mais si elle est vraie, il faudra donc s'attendre à ce qu'une bonne partie de l'intrigue se déroule dans le royaume de T'Challa. Le Wakanda est d'ailleurs le lieu de la plus grande bataille jamais vue dans un film Marvel : une partie des Avengers et des Gardiens de la Galaxie y ont notamment combattu les forces de Thanos.





Les frères Russo ajouteraient des scènes pour mettre l'accent sur Shuri. La jeune femme devient en effet la reine du Wakanda, après la disparition de son frère. On pourrait donc voir Shuri monter sur le trône, épaulée par Okoye, la cheffe des Dora Milaje, M'Baku de la tribu des Jabari, et peut-être retrouver Nakia, la guerrière à la tête d'un fond d'aides internationales.