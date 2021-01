"WandaVision" : pourquoi la série Marvel de Disney+ sera un succès

publié le 09/01/2021 à 09:01

Après une année 2020 sans un film Marvel, 2021 va vous combler dès le 15 janvier sur Disney+. Ce sera le début de la première série de la Maison des Idées consacrée au couple d'Avengers formé par Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany).

WandaVision s'annonce d'ores et déjà comme un succès pour Marvel. Car les fans des Avengers n'ont pas revu les deux héros ensemble à l'écran depuis la mort brutale de Vision dans Avengers : Infinity War. Le super-héros dont le front est orné de la Pierre de l'Esprit est anéanti par le titan Thanos au Wakanda, laissant Wanda (et le public) le cœur brisé.

Avec la diffusion des extraits de la série et la bande-annonce, on remarque les nombreux détails et clins d'œil à l'univers Marvel, mais aussi à l'univers des sitcoms américaines des années 50 et 60. L'occasion d'une plongée jamais vue dans l'histoire des États-Unis et des personnages de Marvel, alors qu'une étrange voix essaye d'entrer en communication avec Wanda.

> WandaVision - Nouvelle bande-annonce (VOST) | Disney+

Pour Wanda et Vision, naturellement

L'Amour n'est malheureusement pas fait pour durer dans les Avengers. Scarlet Witch et Vision sont brutalement séparés par la mort de Vision dans Avengers : Infinity War. Les deux personnages se sont rencontrés dans Avengers : L'Ère d'Ultron.

Dans Captain America : Civil War, alors que la team est déchiré entre Iron Man et Captain America, Vision et Wanda apprivoisent leur sentiment. Scarlet Witch se remet de la mort de son frère Quicksilver et du chaos provoqué par les Avengers en Sokovie en apprenant à Vision comment "vivre comme un humain". Dans Avengers : Infinity War, le couple a fui les États-Unis pour vivre caché et heureux.

Leurs pouvoirs phénoménaux ont été d'une grande aide pour les Avengers, mais il nous tarde de découvrir l'étendue des capacités de Scarlet Witch. Dans les comics, elle est l'une des héroïnes les plus puissantes que l'on connaît. Capable de manipuler les esprits, modifier la réalité et créer des champs de forces, elle est une guerrière magicienne incomparable. Quant à Vision, ses pouvoirs que lui confèrent la Pierre de l'Esprit sont puissants et lui donnent, entre autres, la capacité de connaître l'esprit, les rêves et les aspirations d'une personne.

Pour le pitch

Traumatisée par la mort de Vision, Wanda va créer une réalité alternative, voire transformer une partie de son esprit en un univers parallèle de poche, où son compagnon est toujours en vie. Le couple emménage dans une banlieue américaine qu'on a pu voir des centaines de fois dans des séries. Les bandes-annonces nous offrent un voyage dans le temps des années 50, 80 ou encore 90.

On peut voir Wanda vivre une vie de femme au foyer idéale en prenant le modèle sur d'anciennes séries télé. On peut la voir en noir et blanc reprendre un rôle similaire à celui de Samantha dans Ma sorcière bien-aimée ou en couleur dans le rôle de mère de famille des années 60 avec les cheveux longs et l'ambiance "flower power".



Plus encore, la série WandaVision est directement liée au film Doctor Strange 2 intitulé Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Prise au piège dans sa réalité alternative, Wanda pourrait être sauvée par Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Sorcier Suprême, dont les pouvoirs lui permettent de "casser" ce monde créé de toutes pièces par l'esprit de l'héroïne.

Pour les nouveaux personnages

Wanda et Vision ne seront pas seuls dans leur aventure. Ils seront les voisins d'Agnes (Kathryn Hahn) qui n'est autre que la sorcière Agatha Harkness, liée aux Quatre Fantastiques. Elle possède des pouvoirs similaires à ceux de Wanda et semble bien consciente qu'elle se trouve dans un univers qui n'est pas réel. C'est elle d'ailleurs dans un extrait de WandaVision qui déclare à Vision qu'il est mort, montrant qu'elle est au courant de ce qui se passe dans le vrai monde.

Monica Rambeau (Teyonah Parris) coincée dans la réalité alternative de Wanda Crédit : Marvel Studios 2020

Plus encore, Monica Rambeau (Teyonah Parris), la fille de Maria Rambeau (Lashana Lynch), la pilote de chasse et meilleure amie de Carol Danvers (Brie Larson) que l'on voit dans Captain Marvel. On ignore encore comment et pourquoi Monica Rambeau se retrouve dans la dimension de Wanda, mais une chose est sûre : les deux héroïnes l'ignorent aussi.

Pour les références à l'univers Marvel

Rien ne fait plus plaisir aux fans de Marvel que les easter eggs, ces détails cachés, dans les films et les séries. WandaVision devrait vous combler.



Dans les trailers, on a pu ainsi avoir un clin d'œil aux costumes originels des deux héros des comics lors d'une soirée d'Halloween, un détail caché sur une bouteille de vin en référence à House of M, comics où Wanda traumatisée par la mort d'un de ses enfants s'enferme dans une réalité alternative, sans oublier les retours de l'agent Jimmy Woo (Randall Park) d'Ant-Man et la scientifique Darcy Lewis (Kat Dennings) de Thor.